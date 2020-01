In De Zondagspreekt N-VA-parlementslid Michael Freilich over zijn grootvader die tenauwernood aan Auschwitz ontsnapte en hoe hij zelf tegen antisemitise en racisme strijdt. 'Online haat moet veel harder aangepakt worden.'

Michael Freilich zou geen lid kunnen zijn van het Vlaams Belang, zegt hij tegen De Zondag. 'In die partij zitten mensen die minstens de indruk geven dat ze banden hebben met het fascisme. Haast maandelijks wordt iemand van die partij betrapt op een Hitlergroet. Dat is onbestaande in mijn partij', zegt hij. De N-VA heeft volgens Freilich een harde breuk gemaakt met het verleden, waarbij het Vlaams-nationalisme een belangrijke rol speelde in de Jodenvervolging. 'Ik voel in mijn partij vooral sympathie voor de Joodse gemeenschap.'

Freilich is daarom blij dat N-VA en Vlaams Belang niet langer praten over eventuele coalitie. 'Dat zou heel moeilijk zijn voor mij. Of toch met het VB van vandaag. Ik zie twee strekkingen: een salonfahig deel en een ranzig deel. Dat laatste staat onder leiding van Filip Dewinter en Dries Van Langenhove. Hun voorzitter, Tom Van Grieken, zal eerst moeten kiezen.'

Racisme is volgens Freilich niet anders of erger dan in andere landen, maar er zou wel beter moeten worden opgetreden tegen racistische uitspraken of gedragingen. 'Online haat moet veel harder aangepakt worden. De parketten doen hun werk niet. Ze laten racisme en anti-semitisme ongestraft. Dat is gedoogbeleid, dat is het probleem.' In Nederland pakken de autoriteiten dat beter aan, zegt hij. 'Wie racistische liederen zing [tijdens een voetbalwedstrijd], wordt opgespoord en bestraft. Dat is een voorbeeld van hoe het moet.'

Lees het volledige interview met Michael Freilich in De Zondag.

