Een gemeenteraadslid van Vlaams Belang in Stabroek is in het oog van de storm terechtgekomen door likes en positieve commentaar bij marsliederen en propagandamuziek die de Waffen-SS en de collaboratie verheerlijken. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. De Joodse N-VA-kandidaat Michael Freilich vraagt in een reactie aan Vlaams Belang en partijvoorzitter Tom Van Grieken dat ze de collaboratie veroordelen en dat wie dat weigert uit de partij wordt gezet.

Zelf zegt het VB-raadslid dat hij graag marsmuziek hoort en dat zijn commentaar van vijf jaar geleden dateert. Vlaams Belang stelt dat het de zaak heeft bekeken en contact heeft gehad met de man, maar dat de feiten van voor zijn tijd als raadslid dateren en dat hij er zich nu van distantieert.

Voor kersvers N-VA-Kamerlid Michael Freilich gaat om het laatste in een reeks van incidenten en neemt Vlaams Belang de feiten niet voldoende ernstig door leden met nazi-sympathieën niet uit de partij te zetten en slechts (eventueel) intern te sanctioneren. 'Partijleden die nostalgisch doen over de SS, openlijk nazi-sympathieën betuigen of veroordeeld werden wegens het minimaliseren van de Holocaust: dat kan toch niet door de beugel', stelt hij.

Freilich richt zich in een open brief aan VB-voorzitter Tom Van Grieken. 'Het wordt de hoogste tijd dat zowel u als uw partij klare wijn schenken ten aanzien van bepaalde gebeurtenissen en personen uit het verleden', zegt hij onder meer. 'Het minimum wat we verwachten van een partij die zichzelf salonfähig noemt, is een duidelijke veroordeling van de collaboratie én de verwijdering uit uw partij van alle leden die dit niet aanvaarden. Vlaanderen in het algemeen én de joodse gemeenschap in het bijzonder verwachten niet alleen mooie woorden, maar liefst ook daden.'