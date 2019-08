Voor de derde keer neemt N-VA-Kamerlid Michael Freilich het niet zo nauw met de partijlijn. Terwijl ons land bij Israël aandringt op financiële compensatie voor het afbreken van ontwikkelingsprojecten, vraagt Freilich het omgekeerde.

In een mail belooft hij er bij de regering op aan te dringen 'dat ons land de gemaakte kosten voor de ontmanteling door Israël zou betalen, evenals een boete'. Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en het Belang van Limburg vrijdag.

Het N-VA-Kamerlid gaat daarmee helemaal voorbij aan het standpunt dat zijn eigen partij erop nahoudt. Gevraagd naar zijn uitspraak, zegt Freilich dat hij 'alleen naar het geldende recht verwijst'. 'Als blijkt dat daar inderdaad gebouwd wordt zonder vergunning, dan moet ook België de rechtsstaat respecteren.'

Het is niet de eerste keer dat Freilich het niet te nauw neemt met de partijstandpunten. Twee weken geleden zette hij nog kwaad bloed in eigen N-VA-rangen door de hoofddoek 'geen religieus maar een onderdrukkend symbool' te noemen, in tegenstelling tot het Joodse keppeltje.