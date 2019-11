Michael De Cock, de artistiek leider van de KVS, verwacht van Open VLD en CD&V dat ze zich concreet uitspreken over de besparingen die minister van Cultuur Jan Jambon oplegt aan de sector. En hij vraagt dat minister Jambon terug rond de tafel gaat zitten en ervoor zorgt dat de sector de zuurstof krijgt die hij nodig heeft. Dat heeft De Cock donderdagavond verklaard in Terzake op Canvas.

Tijdens de voorstelling van het beleidsplan van Jambon (N-VA) in het Vlaams parlement, kwam er ook kritiek van coalitiepartners CD&V en Open VLD op de forse besparing in de projectsubsidies. 'Ik vind dat op zijn zachtst gezegd een beetje vreemd', reageerde De Cock donderdagavond. 'De onderhandelingen (over de regeringsvorming, nvdr) zijn nog maar een paar maanden oud'.

Daarom verwacht hij dat beide partijen zich heel concreet uitspreken over de besparingen in de sector. Het gaat niet om de eerste knip, herinnerde De Cock overigens.

Maar hij verwacht ook van de minister dat hij terug rond de tafel gaat zitten, eventueel met mensen van de sector. 'Voer dan de dialoog en voer hem oprecht. Geef de zuurstof die nodig is om de vernieuwing van de sector waarvan iedereen het vandaag eens is dat hij zo uitmuntend is, te behouden'.