Mia Doornaert wordt voorlopig voorzitter van Vlaams Fonds voor de Letteren

Op 13 juli stelde de Vlaamse regering zeven bestuurders aan voor het VFL. In dezelfde beslissing werd ex-journaliste en columniste Mia Doornaert benoemd tot voorzitter. Op de beslissing kwam kritiek vanuit de literaire wereld. De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) vecht de benoeming aan bij de Raad van State, omdat de procedure niet correct is gevolgd.

Eigenlijk had de nieuwe raad van bestuur zelf een voorzitter moeten aanduiden en die voordragen aan de Vlaamse regering. En dat kan nog niet, want er moeten nog vier nieuwe onafhankelijke bestuursleden worden aangeduid. Om de dagelijkse werking van het fonds niet in het gedrang te brengen, heeft minister Gatz nu een traject afgesproken met alle betrokkenen.

De raad van bestuur zal donderdagavond een voorlopig dagelijks bestuur aanduiden, met een voorlopige voorzitter. Het bestuur zal ook de profielen goedkeuren voor de onafhankelijke bestuursleden, zodat kandidaten zich vanaf dan kunnen melden. Begin november zal de Vlaamse regering de onafhankelijke kandidaten aanduiden.

Eens dat is gebeurd, kan de voltallige nieuwe raad van bestuur een definitieve voorzitter aanduiden en die voordragen aan de Vlaamse regering. Dat zal normaal gezien nog voor het einde van het jaar gebeuren. 'Voor mij komt het erop aan zo snel mogelijk de sereniteit te herstellen', zei Gatz na vragen van Katia Segers (sp.a) en Bart Caron (Groen). Die stelden tevreden te zijn dat de procedure dan toch zal worden gevolgd.