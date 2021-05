De manier waarop Vlaams minister-president Jan Jambon heeft gecommuniceerd over tuinfeesten was niet alleen 'verwarrend', het was ook 'een bewijs van de 'blinde vlek' van de Vlaamse regering'. Dat zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

De manier waarop Vlaams minister-president Jan Jambon heeft gecommuniceerd over tuinfeesten was niet alleen 'verwarrend', het was ook 'een bewijs van de 'blinde vlek' van de Vlaamse regering'. 'Het is tekenend voor de manier waarop de Vlaamse regering deze crisis benadert. Men houdt veel te weinig rekening met de meest kwetsbaren. Men heeft het over tuinfeesten met 50 mensen, maar veel mensen hebben gewoon geen tuin en zeker geen tuin voor 50 mensen', zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Vlaams minister-president Jan Jambon krijgt veel kritiek op zijn communicatie over de coronamaatregelen. In het weekend had Jambon gezegd dat vanaf 9 juni tuinfeesten met meer dan 10 mensen enkel kunnen met een professionele cateraar. Maar dinsdagavond zei Jambon in de Cooke & Verhulst Show op Play Vier dat zo'n cateraar voor tuinfeesten tot 50 aanwezigen toch niet hoeft en dat de versoepeling was doorgesproken met premier Alexander De Croo.

'Veel mensen hebben geen tuin'

CD&V-voorzitter Joachim Coens en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau hebben de manier van communiceren van Jambon al op de korrel genomen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci sluit zich aan bij de kritiek. 'Dit soort communicatie creëert verwarring bovenop verwarring. Dit is een vorm van slecht bestuur. De mensen vragen helderheid en duidelijkheid. Als je dan als minister-president een maatregel gaat aankondigen in een talkshow, waar ben je dan mee bezig? Dat laat heel heel slechte indruk achter', aldus Almaci aan Belga.

Daarnaast is de discussie over de tuinfeesten voor 50 mensen volgens Almaci ook illustratief voor de 'blinde vlek' van de Vlaamse regering. 'Men heeft het over tuinfeestjes met 50 mensen en wel of niet werken met een professionele cateraar. Dat toont de grote kloof tussen de regering en de bevolking. Heel veel mensen hebben geen tuin en zeker geen tuin voor feestjes met 50 mensen. Wat met mensen zonder tuin, mensen op een appartement,... ? Welk beeld van de samenleving heb je als je denkt dat iedereen tuinfeestjes met 50 mensen kan organiseren?', aldus nog Almaci.

Jan Jambon: 'spijkers op laag water'

Volgens Jambon zoeken de criticasters op zijn communicatie over het buitenplan vanaf 9 juni, onder meer van de federale regeringspartijen Groen en Vooruit, spijkers op laag water. Dat zei hij in reactie op vragen van Chris Janssens (Vlaams Belang), Maaike De Vreese (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen).

Afgelopen weekend verklaarde Jambon dat vanaf 9 juni tuinfeesten met meer dan 10 mensen enkel kunnen met een professionele cateraar. Maar dinsdagavond zei hij in de Cooke & Verhulst Show op Play Vier dat zo'n cateraar toch niet hoeft. De manier van communiceren kwam hem al op misnoegde reacties te staan van de voorzitters van CD&V en Vooruit.

'Het is mij niet ontgaan dat mijn communicatie van zondag tot de nodige commotie heeft geleid', zei Jambon in het parlement. 'Dan kan je twee dingen doen: halsstarrig bij je beslissing blijven, of overwegen dat maatregelen draagvlak bij de bevolking moeten hebben. Dus heb ik de eerste minister gecontacteerd en bekeken of die maatregel kon worden bijgestuurd. Dat hebben we gisteren in de late namiddag gedaan.'

Wat hij vervolgens op Play Vier deed, was enkel antwoorden op een vraag die hem werd gesteld, aldus de minister-president. 'Dan moet ik toch naar waarheid antwoorden. Ik kan toch niet zeggen: we hebben de beslissing bijgestuurd, maar ik mag het u niet vertellen? Ik vind dat een beetje spijkers op laag water zoeken.'

'Het effect van één avond op tv is verwarring, teleurstelling en verontwaardiging', reageerde Hannes Anaf van Vooruit. 'Als u zo'n vraag krijgt bij een talkshow, zou u even goed kunnen zeggen: we zijn dat aan het herbekijken en we zullen zo spoedig mogelijk officieel communiceren. Dat is wat mensen verwachten van een minister-president.'

Jeremie Vaneeckhout van Groen had ook bedenkingen bij de inhoud van de versoepeling. 'Mensen zitten niet te wachten op een nieuw instructieboek over wat er kan of niet kan op een tuinfeest. We gaan nu nog een categorie extra creëren. Vorige zomer konden we dat gewoon met de buitenbubbel oplossen en was er geen probleem. Dit is niet zo besproken op het Overlegcomité. Een telefoon met de premier is wat mij betreft niet voldoende om nieuw beleid te gaan uittekenen.'

Jambon gaf tot slot nog aan dat het nog steeds wachten is op de officiële notificaties van het Overlegcomité van vorige week, de samenvatting van de maatregelen die wordt gebruikt om het Ministerieel Besluit op te stellen. 'Dat proces is eigenlijk maar gisterenavond afgerond. Ik verwacht nu elk moment de afgewerkte versie, zodat de minister van Binnenlandse Zaken kan overgaan tot de opmaak van het Ministerieel Besluit.'

