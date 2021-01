Meyrem Almaci, voorzitter van Groen, springt in De Zondagop de bres voor mentale gezondheid: 'Elke dag iets toeteren, is niet goed voor het mentaal welzijn.'

Of een nog strengere lockdown, zoals de experten adviseren, nog kan, vraagt De Zondag. 'Ik kan daar niet op antwoorden, omdat de situatie elke dag verandert', antwoordt Almaci. 'Begrijp me niet verkeerd: die vraag is legitiem, hoor. Maar ik alleen kan dat niet bepalen. Dan is het beter dat ik zwijg. Er zijn al genoeg politici die valse hoop geven. Ik erger mij daaraan. De ene dag dit zeggen, de andere dag iets anders: dat vreet aan de mensen.'

Namen wil ze niet noemen, 'maar ik zie tafelspringers in oppositie en meerderheid. Ik doe daar niet aan mee. (fijntjes) Het is misschien daarom dat ik minder in beeld kom. Weet u: dit zijn makkelijke tijden voor wie zich wil profileren. Maar wie dat doet, moet zich goed bewust zijn van de nefaste gevolgen op lange termijn. Iemand valse hoop geven, is zo schadelijk. Wij moeten de mensen houvast geven.'

Er is rust nodig in het debat rond de crisis, vindt Almaci. 'Ik wil iederéén oproepen, virologen, opiniemakers en politici: wees sereen in deze woelige tijden. De mensen hebben geen nood aan opbod en geruzie. Elke dag iets toeteren, dat is écht niet goed voor het mentaal welzijn. Integendeel, dat verhoogt de onzekerheid.'

Lees het volledige interview met Meyrem Almaci in De Zondag.

Of een nog strengere lockdown, zoals de experten adviseren, nog kan, vraagt De Zondag. 'Ik kan daar niet op antwoorden, omdat de situatie elke dag verandert', antwoordt Almaci. 'Begrijp me niet verkeerd: die vraag is legitiem, hoor. Maar ik alleen kan dat niet bepalen. Dan is het beter dat ik zwijg. Er zijn al genoeg politici die valse hoop geven. Ik erger mij daaraan. De ene dag dit zeggen, de andere dag iets anders: dat vreet aan de mensen.' Namen wil ze niet noemen, 'maar ik zie tafelspringers in oppositie en meerderheid. Ik doe daar niet aan mee. (fijntjes) Het is misschien daarom dat ik minder in beeld kom. Weet u: dit zijn makkelijke tijden voor wie zich wil profileren. Maar wie dat doet, moet zich goed bewust zijn van de nefaste gevolgen op lange termijn. Iemand valse hoop geven, is zo schadelijk. Wij moeten de mensen houvast geven.'Er is rust nodig in het debat rond de crisis, vindt Almaci. 'Ik wil iederéén oproepen, virologen, opiniemakers en politici: wees sereen in deze woelige tijden. De mensen hebben geen nood aan opbod en geruzie. Elke dag iets toeteren, dat is écht niet goed voor het mentaal welzijn. Integendeel, dat verhoogt de onzekerheid.'Lees het volledige interview met Meyrem Almaci in De Zondag.