Groen-voorzitter Meyrem Almaci vreest dat Belgen de trage en geleidelijke versoepeling van de lockdownmaatregelen niet gaan volhouden. Dat zegt ze in een interview met De Zondag.

Wat vindt u algemeen van het exit-plan?

Meyrem Almaci: Er is een duidelijk plan op tafel gekomen voor de heropstart van de economie. Dat is een goede zaak voor de vele handelaars die het moeilijk hebben vandaag. Die heropstart is ook belangrijk voor het mentaal welzijn van mensen. (zwijgt even)

Ik voel een 'maar'.

Almaci: Jawel. Ik mis een plan voor de samenleving. De samenleving moet heropgestart worden, en niet alleen de economie. We mogen wel werken en winkelen, maar we mogen geen vrienden en familie zien. Dit is pijnlijk. Dit kon anders. Ik ben daarom teleurgesteld. Wie een tweede verblijf heeft, krijgt perspectief. Dat is geen probleem, wat mij betreft. Dat mag. Maar wie zijn moeder al weken niet gezien heeft, krijgt ge?e?n perspectief. Da?t is een probleem.

Wat had u dan gewild?

Almaci: Ve?e?l mensen snakken naar menselijk contact. Ze willen vrienden en familie zien. Ik ook. Dat is wat ons mens maakt. Het exit-plan zwijgt daarover in alle talen. Dat is een gemiste kans. Waarom mogen de mensen hun ouders niet zien? Of hun beste vriend? Als winkelen kan, mits het respecteren van alle maatregelen zoals de anderhalve meter, waarom dat dan niet?

Is dit plan geschreven door VOKA?

Almaci: (blaast) Dat ga ik niet zeggen. De stem van VOKA en Unizo weegt wel door in het eindresultaat. Ik neem dat die organisaties niet kwalijk. Het is ook goed dat de economie heropgestart wordt. Maar het sociale luik wordt vergeten, en dat is pijnlijk. (plots boos) Alexander De Croo (Open VLD-minister, nvdr.) die zegt dat we onze ouders maar moeten ontmoeten in de winkel, dat tart toch alle verbeelding? Veel mensen lijden door eenzaamheid. Ik kijk dan vooral naar oudere en kwetsbare mensen.

Niet alle mensen zullen dit volhouden. Er is te weinig aandacht voor het emotionele aspect. Dat is de blinde vlek van de Veiligheidsraad. Onze woonzorgcentra worden helemaal vergeten. Het leven is meer dan werken alleen, he? Dat onevenwicht baart mij zorgen, als mens en als groene partijvoorzitter.

Wat is eigenlijk uw grootste bekommernis in deze crisis?

Almaci: (denkt na) Ik hoop dat de systeemfouten, die door corona blootgelegd worden, na deze crisis eindelijk aangepakt worden. De grote ongelijkheden, het gebrek aan maakindustrie in eigen land, de welzijnssector die kreunt onder de besparingen: dat zijn allemaal voorbeelden. (feller) En dan zegt onze minister-president dat alle burgers de kosten gaan moeten dragen. Dat maakt me heel ongerust.

