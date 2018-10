Meyrem Almaci (Groen): '14 oktober zal de geschiedenis ingaan als groene zondag'

Groen-voorzitster Meyrem Almaci maakt zich sterk dat haar partij 50 procent meer gemeenteraadsleden behaalt dan in 2012 het geval was, hoewel de resultaten nog niet overal volledig zijn. '14 oktober zal de geschiedenis ingaan als 'groene zondag', met onze beste score ooit', luidt het in een reactie.

Groen gaat er in heel wat steden en gemeenten op vooruit zondag. In de stad Antwerpen haalt lijsttrekker Wouter Van Besien bijvoorbeeld meer dan 18 procent, meer dan een verdubbeling van het resultaat in 2012. Maar Almaci verwees ook naar onder meer Mechelen, Aalst, Oostende, Brugge, Merelbeke en Oudenaarde.

'Overal zetten wij recordscores neer, ook buiten de steden hebben we een krachttoer gerealiseerd.' De voorzitster beloofde de beloftes nu om te zetten in beleid.

'Heel veel mensen hebben ons het vertrouwen gegeven om de ommekeer mogelijk te maken. Een overwinning brengt ook grote verantwoordelijkheid', sprak ze haar aanhangers toe in Brussel.

'Dit resultaat is een oorverdovend signaal voor menselijkere, eerlijkere en gezondere politiek, en het is nog maar het begin. De échte kracht van verandering zit bij al die burgers die daar vandaag voor hebben gestemd', aldus Almaci.