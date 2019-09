Groen-voorzitter Meyrem Almaci is kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat heeft ze gezegd op een persconferentie in Sint-Niklaas. Als running mate kiest ze Dany Neudt, de kabinetschef van de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt.

De tandem Almaci-Neudt gaat daarmee de strijd aan met het duo Björn Rzoska-Rina Rabau.

Ja, Groen boekte winst op 26 mei, maar de 'groene golf' waar voorzitster Meyrem Almaci zo vurig op hoopte, bleef uit. De partij klom wel 1,4 procentpunt naar 10,1 procent, maar door de maandenlange aandacht voor het klimaatthema en de hogere pieken in de peilingen voelde die 10 procent toch wat aan als een gemiste kans. Geen hoerastemming dus. De partij nam de campagne onder de loep en er borrelde kritiek op. Zo kreeg de groene verkiezingswinst snel een bittere nasmaak.

'Slechts een beetje winnen deed pijn', erkent Almaci. Intussen heeft Vlaams fractieleider Björn Rzoska zich al in de voorzittersstrijd geworpen. Samen met zijn Mechelse running mate Rina Rabau pleit hij voor een 'andere aanpak' die van Groen niet langer een partij voor de 'happy few' moet maken. Rzoska kiest ook voor een andere stijl met als sleutelwoorden 'luisterbereidheid en vertrouwen'. Nu stelt ook Almaci zich kandidaat om zichzelf op te volgen.

Almaci nam in 2014 de fakkel over van Wouter Van Besien. Ze haalde het toen bij de voorzittersverkiezingen van Elke Van den Brandt met 60 procent van de stemmen. Vijf jaar geleden vormde Almaci een duo met Jeremie Vaneeckhout, maar de West-Vlaming raakte verkozen in het Vlaams Parlement en neemt binnenkort afscheid als ondervoorzitter van de partij.

Nieuwe running mate van Almaci is Dany Neudt. Neudt is kabinetschef van Gents schepen Bram Van Braeckevelt, een functie die hij voordien ook vervulde bij schepen Elke Decruyenaere. Neudt stond samen met gewezen politiek directeur van Groen Tarik Fraihi mee aan de wieg van KifKif, de interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Hij stond ook jarenlang aan het hoofd van het bedrijvencentrum De Punt, een groeiplatform voor ondernemers.

Almaci zetelde ongeveer 12 jaar in de Kamer, maar stapte bij de verkiezingen van 26 mei over naar het Vlaamse niveau. Als lijsttrekker voor Groen in Antwerpen raakte ze met bijna 51.000 voorkeurstemmen vlot verkozen voor het Vlaamse halfrond. Groen kiest zijn nieuwe voorzitter tijdens een nationaal Toekomstcongres in oktober (18 en 19 oktober).