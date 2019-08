Mexico is bezorgd over de plannen van de Amerikaanse regering om in de toekomst ook de minderjarige kinderen van gezinnen die illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen, voor de volledige duur van hun asielprocedure vast te houden.

Dat zou betekenen dat kinderen en jongeren voor onbeperkte tijd in de detentiecentra belanden, aldus de Mexicaanse regering.

Mexico zal getroffen landgenoten consulaire bijstand geven en de leefomstandigheden in de detentiecentra in de gaten houden, luidt het. Bovendien wordt bekeken of er gerechtelijke stappen mogelijk zijn tegen de nieuwe regeling. Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid wordt die binnen twee maanden van kracht. Tot nog toe konden kinderen maximaal 20 dagen vastgehouden worden in de Amerikaanse detentiecentra, volwassenen kunnen voor onbepaalde tijd worden vastgezet.

Minister van Binnenlandse Veiligheid Kevin McAleenan stelde woensdag dat de nieuwe regeling ook als afschrikking moet dienen, om de toestroom van migranten aan de zuidelijke grens van de VS aan banden te leggen. De verwachting is dat er ook in de VS klachten komen tegen de nieuwe maatregel. Dat kinderen nu na uiterlijk 20 dagen moeten worden vrijgelaten, is de Amerikaanse regering al langer een doorn in het oog.

McAleenan onderstreepte woensdag dat de "drijfveer" van de Amerikaanse autoriteiten geenszins is om gezinnen lang in gevangenschap te houden. Volgens hem kunnen de asielprocedures gemiddeld in goed twee maanden worden afgehandeld. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om alle kinderen in hechtenis van de VS "waardig" en "respectvol" te behandelen, aldus de minister.