Omdat er een schreeuwend tekort blijft aan mondmaskers, roept ondernemer Dominique Lampe uit Roeselare zijn collega's en concurrenten op om samen aan de slag te gaan. 'Als dat lukt, kunnen we honderdduizenden mondmaskers maken.'

Dominique Lampe is zaakvoerder van Inside Blinds, een bedrijf met een tachtigtal werknemers, dat gespecialiseerd is in de productie van raamdecoratie, zeg maar gordijnen. Het levert aan winkels in heel de Benelux en Frankrijk, maar de productie stokte enkele weken geleden door de uitbraak van covid-19.

Lampe werd kort daarop benaderd door het stadsbestuur van Roeselare met de vraag of hij mondmaskers zou kunnen maken voor het plaatselijke ziekenhuis. 'Enkele dagen later leverde Roeselare ons de speciale stof die geschikt is voor het maken van die chirurgische mondmaskers. Ze worden niet gebruikt door het verplegend personeel, maar dienen voor de patiënten die het ziekenhuis binnenkomen. Ze zijn zeker ook geschikt voor personeel in de woonzorgcentra.'

Zelfbouwpakketten

'We beschikken over lasertoestellen waarmee we die stof snel en professioneel kunnen versnijden en dan maken onze stiksters er maskers mee. Zo hebben we in enkele dagen tijd meer dan 5000 maskers gratis kunnen leveren aan het Deltaziekenhuis van Roeselare. We hebben genoeg stof gekregen voor veertigduizend maskers.'

'We versnijden de maskers met onze lasermachines op maat en bezorgen die thuis aan mensen die ze aan elkaar kunnen naaien.'

Maar dat gaat eigenlijk nog te traag en daarom is Inside Blinds ook begonnen met het maken van zelfbouwpakketten voor mondmaskers: 'We versnijden de maskers en de bijbehorende linten met onze lasermachines op maat en bezorgen die thuis aan mensen die ze aan elkaar kunnen naaien. In elk pakket zit materiaal voor tweehonderd maskers. Dat gaat veel vlugger.'

Lampe roept zijn collega's en concurrenten in ons land en in Nederland op om ook hun lastersnijders ter beschikking te stellen. 'Op die manier moeten we in staat zijn om op grote schaal voldoende mondmaskers aan te maken. Zo zijn we minder afhankelijk van het buitenland of van malafide leveranciers.'

