'Met morele principes heeft het migratiebeleid van Merkel niets te maken'

Zijn bijtende analyses over de ondergang van het kapitalisme en de Europese Unie vonden weerklank tot ver buiten de grenzen van het eigen land én van het eigen ideologische kamp. Wolfgang Streeck, oud-directeur van het Max Planck Instituut voor Sociale Studies in Keulen, is een strenge, dwarse denker, ook als het gaat over migratiepolitiek.

...