Wat wordt uw Despacito voor 2020?

Excuses voor deze kleine interruptie van uw zomerse rituelen. Waarschijnlijk bereiden uw poriën zich op dit eigenste moment voor op een vitamine D-injectie in eigen land en bent u voorzien van voldoende handgel en ontsmettingsdoekjes om met een gerust hart te bubbelen en borrelen in uw bubbel met of zonder hummusdip. En dat is u gegund! Natuurlijk is u dat gegund. Dat is uw voorrecht. Hebt u ook al eens nagedacht over de playlist die u gaat samenstellen op Spotify, YouTube of analoge vinylplatenspeler? Wat wordt uw zomernummer? Uw Despacito voor 2020? Ik heb weinig aversie tegen pompende 808-drums en catchy refreintjes, maar toch heb ik dit jaar moeite gepaste zomertracks te selecteren. In mijn hoofd blijven de Black Lives Matter-protesten nagonzen. Behalve een tijd van onbekommerdheid, vreugd en zwoele copulatie is de zomer ook een tijd van protest, agitatie en het spreekwoordelijke kookpunt, denk maar aan de 'long, hot summer of 1967' in de VS. Eén deel van de bevolking beleefde toen een Summer of Love, een ander deel van de bevolking kwam op 159 plaatsen in opstand tegen een systeem van discriminatie en institutionele ongelijkheid ('rassenrellen', if you will). Natuurlijk zijn de zomer van '67 en de zomer van 2020 niet identiek. Noch is de Belgische context identiek aan de Amerikaanse. Maar wanneer je een naam draagt als de mijne, een neus hebt als de mijne en leeft in een maatschappelijke context als de onze, wordt er iets vanbinnen beroerd. Dan wordt een knagend onbehagen aangewakkerd. En dan wordt het moeilijk om een gepaste zomerplaylist samen te stellen die uit de open ramen van mijn auto weerklinkt op de Plantin en Moretuslei in Antwerpen. Op de Plantin en Moretuslei ter hoogte van het Stadspark bij een toevallige politiecontrole, die zeer wellevend en vriendelijk verliep, maar toch toevallig net alleen mijn auto tegenhield. Met een neus als de mijne word je wel vaker vriendelijk gecontroleerd. Maar dat is een interjectie waar u natuurlijk niets aan hebt, mijn excuses. Ik doe u toch graag enkele suggesties voor een playlist voor de zomer van 2020: -Anderson Paak - Lockdown-LL Cool J -Freestyle (George Floyd dedication)-H.E.R. - I Can't BreatheMaar die suggesties hoeft u natuurlijk niet ter harte te nemen. Dat is u gegund. Dat is uw voorrecht.