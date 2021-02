Moeten ouderen op drukke dagen bij voorkeur niet de trein nemen? 'Van die generatiediscussie blijf je maar beter ver weg', zegt viroloog Marc Van Ranst.

Het was een prachtige lentedag en dus was het alweer bijzonder druk vandaag op de treinen naar de kust. In sommige treinen naar Oostende en Blankenberge was de bezetting meer dan 100 procent.

Dat lokte boze reacties uit bij de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé, die ermee dreigde stations te zullen sluiten, en bij de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Die laatste moet met de lokale politie immers de toestroom van dagjestoeristen in zijn station en stad zien te managen.

Bart Duron spoorde vanochtend voor zijn werk om kwart over negen van Berchem naar Gent. Bij elke halte zag hij de trein nog voller en voller worden, hoofdzakelijk met 65-plussers op weg naar zee. In Gent aangekomen leek het in eerste instantie op het perron nog mee te vallen. Maar dat was buiten een overvolle stationsgang met ongeduldige reizigers gerekend, die achter dranghekken en onder supervisie van veiligheidspersoneel van de NMBS moesten wachten tot ze eventueel naar het perron mochten. Coronaproof ging het er zeker niet aan toe. 'Het was eigenlijk een ramp. De mensen droegen weliswaar een mondmasker, maar stonden veel te dicht bij elkaar', zegt Duron. 'Ik gun iedereen natuurlijk een dagje zee, maar ik vroeg me op dat toch moment ook af: al die 65-plussers, voor wie de rest van de samenleving en met name jonge mensen, die zelf nauwelijks ziek worden van het virus, grote opofferingen maken... Mag je toch niet verwachten dat ouderen zich heel voorzichtig zouden gedragen en de coronaregels goed volgen?'

Vraag is ook of de NMBS met dit uitzonderlijk mooie weer wel voldoende vooruit heeft gedacht. 'Het was een stuk drukker dan op andere woensdagen', zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. 'Met een piek rond de middag. Maar we hebben meteen ingegrepen. En we hebben vanochtend al overleg gepleegd met de lokale politiediensten aan de kust. Die werden, net zoals afgelopen weekend, continu op de hoogte gehouden van het aantal reizigers dat naar de kuststations onderweg was.'

'Het was een stuk drukker dan op andere woensdagen, maar we hebben meteen ingegrepen.' (NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman)

Ook Litte Frooninkx, woordvoerder van federaal Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), zegt dat de NMBS in dezen niets te verwijten valt. 'Zodra de drukte in de stations te zien was, heeft de NMBS in real time een extra trein richting Oostende ingelegd, om de reizigers zo goed mogelijk te spreiden.'

Blijft de vraag of je van ouderen mag verwachten dat ze extra hun best doen om zichzelf te beschermen en bijvoorbeeld drukke plekken te mijden? 'Van die generatiediscussie blijf je maar beter ver weg', vindt viroloog Marc Van Ranst. 'Oudere mensen hebben het recht om te gaan en staan waar ze willen. Als frequent treingebruiker weet ik ook dat de laatste dagen van de maand doorgaans druk zijn. Mensen willen dan nog snel hun laatste gratis treinpas van die maand opgebruiken.'

Biostatisticus Geert Molenberghs vindt de discussie over solidariteit tussen generaties en hoe die er op dit moment concreet moet uitzien voer voor ethici. Maar hij wil wel iets kwijt over de eventuele gezondheidsrisico's van drukke treinen en stations. 'Afstand houden is natuurlijk een belangrijke regel, net zoals het dragen van een mondmasker. En bij de beelden van volle stations de laatste dagen kun je natuurlijk vraagtekens plaatsen. Maar heel belangrijk om het besmettingsgevaar te drukken, is ook: is er voldoende ventilatie? Dat is in de stations doorgaans het geval, en ook in de treinen zijn de ramen open. Maar propvol is natuurlijk nooit goed. En we weten ook dat het risico op ernstige ziekteverschijnselen bij een coronabesmetting toeneemt met de leeftijd.'

Toch wil Molenberghs 'zonder te minimaliseren' ook niet overreageren. 'Een paar overvolle treinen, dat levert op sociale media sterke beelden op, maar die beelden zeggen natuurlijk niets over de omvang van het probleem. En de meeste ouderen leven de coronaregels strikt na.'

