Door al na twee in plaats van vier jaar een huurpremie toe te kennen aan mensen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning zouden er 15.500 wachtenden van de wachtlijst kunnen gehaald worden.

Er staan bijna 170.000 mensen op die wachtlijst. Dat leidt Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) af uit een antwoord van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Volgens Van Volcem zou de ingreep 30 miljoen euro per jaar extra kosten.

In 2020 stonden er 169.096 unieke kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning. Kandidaten die al minstens vier jaar op een wachtlijst staan en aan een aantal andere criteria voldoen, hebben in Vlaanderen recht op een huurpremie. Op dit moment komen er 27.910 mensen in aanmerking voor zo'n premie.

Maar als de huurpremie zou uitgebreid worden en mensen vanaf de eerste maand (en niet na vier jaar) recht zouden hebben op de premie, zouden er 23.005 extra wachtenden geholpen kunnen worden, zo leidt Open Vld-parlementslid Mercedes Van Volcem af uit de cijfers van minister Diependaele. Die ingreep zou wel 45 miljoen euro extra per jaar kosten.

'Nu komt het erop neer dat mensen vier jaar al in die situatie zitten vooraleer ze geholpen worden met een sociale woning of een huurpremie. Deze termijn is veel te lang', meent Van Volcem. Zij pleit ervoor de termijn in te korten tot twee in plaats van vier jaar. 'Op die manier kunnen we al 15.500 mensen helpen die nu een zeer laag inkomen hebben en ook wellicht hoge energiefacturen hebben', aldus Van Volcem. Op die manier zou de extra kostprijs ook beperkt kunnen worden tot 30 miljoen euro per jaar.

Budgettair moet dat volgens Van Volcem perfect haalbaar zijn omdat zowel de kredieten voor sociale woningen als voor de huursubsidies niet volledig werden opgebruikt. 'Bovendien waren er 750 miljoen euro meer inkomsten uit registratierechten en 100 miljoen euro minder kosten door de woonbonus die werd afgeschaft', aldus Van Volcem. 'Deze middelen moeten dienen voor meer huurpremies, afschaffing van registratierechten voor gezinswoningen en meer isolatie van woningen zodat de woonkost daalt', besluit de Open Vld-politica.

