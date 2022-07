Met 220.000 bezoekers recordopkomst op zesde dag Gentse Feesten

De zesde dag van de Gentse Feesten heeft woensdag 220.000 bezoekers naar Gent gebracht. Dat is een record sinds enkele jaren. “Zelfs om 8 uur deze morgen stond Sint-Jacobs nog vol”, zegt een tevreden Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen).

De politie merkte een sterke instroom vanaf 18 uur en alle pleinen waren druk bezet. Ter vergelijking, tijdens de vorige editie in 2019 lokte de zesde dag 95.000 mensen, het ging toen evenwel niet om de vooravond van de nationale feestdag. ‘Gent raakt helemaal gerodeerd ondertussen, ons bioritme zit helemaal in Gentse Feestenmodus’, zegt Bram Van Braeckevelt. ‘Het belooft een schone tweede helft van de Feesten te worden. Zoveel contente mensen, wat een plezier!’

De Gentse politie kreeg melding van vijf vechtpartijen op woensdag 20 juli. Dertien mensen werden opgepakt, onder wie zes voor het verstoren van de openbare orde en één voor openbare dronkenschap. Er werd ook één gauwdief gevat, zijn rugzak zat vol met onder meer gestolen smartphones. Verder kregen 129 personen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 80 in de Feestenzone en 49 erbuiten. Er werden twaalf auto’s getakeld en 66 verloren voorwerpen binnengebracht.

In het meldpunt aan de Sint-Jacobskerk werden in totaal drie mensen opgevangen door sfeerbeheer. ‘Het valt op dat mensen in het meldpunt niet alleen zaken delen die ze op de Gentse Feesten hebben meegemaakt, maar ook persoonlijke verhalen die zich elders hebben afgespeeld’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. De Lijn vervoerde woensdag in totaal zowat 2.500 mensen met de speciale Feestbussen, het grootste aantal tot nu toe. De politie roept fietsers ook op om de fiets op de juiste plek te stallen. Geregeld moet de brandweer verkeerd geplaatste fietsen losknippen omdat ze de doorgang versperren.