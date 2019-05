Meryame Kitir (SP.A) wil een onderzoek naar een groep Oost-Vlaamse gerechtsdeurwaarders na getuigenissen in Knack.

'Dat er een industrie bestaat aan schuldinvorderaars die zich verrijkt op de miserie van mensen met schulden was al lang duidelijk, maar dit is werkelijk hallucinant', zegt Meryame Kitir (fractieleider SP.A) aan Knack. 'Zo mogelijk nóg erger is de reactie van de voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Die stelt fijntjes dat het niet tot de kerntaak van een gerechtsdeurwaarder behoort om miljonair te worden op kap van de meest kwetsbaren in onze samenleving door hen onterechte kosten aan te rekenen. Dit is gewoon criminaliteit.'

...