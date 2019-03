Mercedes Van Volcem (Open VLD) dan toch op verkiesbare plaats

Vlaams Parlementslid en Brugs schepen Mercedes Van Volcem had haar partijgenoten vrijdag opgeroepen om de modellijsten weg te stemmen. In dat ontwerp kreeg de West-Vlaamse liberaal slechts de lijstduwersplek aangeboden op de federale lijst. Een plaats waarin ze zich niet kon vinden. 'Ik ben heel ontgoocheld dat mijn partij zo met mensen omgaat', zei ze in Krant van West-Vlaanderen. 'Mijn kinderen hebben altijd een zeer uithuizige mama gehad en zelden lekker eten gegeten. Elke minuut vrije tijd heb ik in de uitbouw van de partij gestoken.'

Op een vergadering Open VLD West-Vlaanderen kwam er vrijdagavond alsnog een oplossing uit de bus. Stadens burgemeester en parlementslid Francesco Vanderjeugd bood haar zijn derde plaats op de Vlaamse lijst aan en neemt zelf genoegen met de vierde plaats. Mercedes Van Volcem bevestigde intussen het nieuws en toont zich erg tevreden met deze nieuwe wending. De derde plaats op de Vlaamse lijst zou immers wel een verkiesbare plaats moeten zijn, aldus Krant van West-Vlaanderen.