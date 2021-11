Mentaal welzijn op het werk staat hoog op de agenda van de regering. Er komt daarom een overheidscampagne om alles taboes rond stress en burn-outs de wereld uit te helpen.

Het aantal Belgen met een burn-out of depressie steeg de voorbije vier jaar elk jaar met 10 procent. Eén op de drie werknemers zegt regelmatig of constant stress te ervaren. De nieuwe verplichting om te telewerken zorgt bovendien voor extra druk. 'Een nieuwe klap in ons gezicht', verwoordt Elke Van Hoof, klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel, het.

Voor de regering staat mentaal welzijn op het werk dan ook hoog op de agenda, zegt minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit). Een federaal actieplan is op poten gezet. Er komt een informatie- en sensibiliseringscampagne. Het is ook de bedoeling om de aandacht voor mentaal welzijn structureel te verankeren in het regeringsbeleid.

