'Van de granaten in Antwerpen tot een dagje aan zee: mensen voelen zich niet meer veilig', zegt SP.A-Kamerlid Melissa Depraetere.

Aan de vooravond van haar toetreding tot de Vivaldi-regering staat de SP.A heel wat te wachten. Naast een nieuw hoofdkwartier en een nieuwe naam moet SP.A/Vooruit zich ontpoppen tot een beweging. 'Een partijkaart is een te grote drempel voor veel mensen', zegt Kamerlid en West-Vlaams kopstuk Melissa Depraetere. 'Ze zijn niet op zoek naar het totaalpakket van een partij. We willen het opentrekken.''Herverkaveling' is een buzzword in de Wetstraat. Mikt Vooruit op een groot progressief front?Melissa Depraetere: We willen samenwerken met iedereen die progressief is. Uiteraard worden alle ideeën afgetoetst aan de socialistische waarden: gelijkheid, vrijheid en solidariteit. Want het staat vast dat er nu te veel partijen zijn.De Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en de CD&V telt maar liefst zeven partijen.Depraetere: Met zeven een regeerakkoord schrijven is niet vanzelfsprekend. We zullen met heel het parlement werk moeten maken van politieke vernieuwing. Als we het aantal parlementsleden verminderen, zullen we wellicht al minder partijen overhouden. Wat houdt 'politieke vernieuwing' nog zoal in?Depraetere: Neem het systeem van lopende zaken. Dat is de regel geworden, in plaats van de uitzondering. Lopende zaken is geen drukmiddel meer om een regering te maken. Misschien moeten we de lonen van ontslagnemende ministers aanpassen. Want nu hebben zij er geen voordeel bij om een regering te maken. En als je ziet hoeveel ministers sommige partijen hebben...SP.A zet ook hard in op het thema veiligheid. Wat bedoelen jullie daarmee? Depraetere: Van de granaten in Antwerpen tot een dagje aan zee: mensen voelen zich niet meer veilig. Het gaat van de straffeloosheid bij justitie tot blauw op straat. Dat is een puur socialistisch thema. Een superrijke kan een omheining bouwen met bewakingssysteem. We hebben een sterke overheid nodig die veiligheid garandeert voor iedereen.Er is nog geen premier gevonden. Is PS-voorzitter Paul Magnette een goede kandidaat? Depraetere: Daar ben ik zeker van. Hij komt uit de grootste politieke familie. Hij zou een sterke leider zijn en het Vivaldi-project heeft een sterke leider nodig. Voorzitter Conner Rousseau mikt op de Vlaams Belang-kiezers. Hoe doe je dat met het thema migratie?Depraetere: We hebben het thema te vaak vermeden omdat dat gemakkelijker was. Wij gaan het nu opnieuw op tafel leggen en bespreekbaar maken. Het moet gaan over integratie, lange wachtlijsten voor taallessen, jobkansen, zaken die rechtse regeringen links hebben laten liggen. 'Iemand die bewust geen Nederlands wil leren, kan hier weinig komen doen', zei uw voorzitter. Depraetere: Wij vinden het belangrijk dat nieuwkomers de taal leren, omdat het noodzakelijk is om aan een job te raken en je te integreren. Conner durft de problemen te benoemen en dat is nieuw. Staat het niet in de sterren geschreven dat gaat botsen in de regering? In de regering-Michel zorgde de communicatie van Theo Francken (N-VA) ook voor ophef. Depraetere: Nogmaals, we zijn met zeven partijen en we kennen elkaars standpunten. In tegenstelling tot Francken gaan wij de problemen benoemen met respect voor elkaar en voor de mensen.