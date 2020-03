De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft dinsdag beslist om Melikan Kucam vrij te laten onder voorwaarden. De KI bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de raadkamer, waartegen het parket beroep had aangetekend.

De Mechelse N-VA'er is de hoofdverdachte in een onderzoek naar onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa en stond sinds oktober vorig jaar onder elektronisch toezicht.

Door de beslissing van de KI zal Kucam nu van zijn enkelband verlost worden. Hij moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Zo mag hij geen contact hebben met andere personen die in het strafdossier vermeld worden, buiten zijn gezin. Kucam krijgt ook het verbod om nog als tussenpersoon op te treden inzake vreemdelingenrecht. Hij mag niet naar het buitenland gaan en moet een vast adres behouden. Het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa ging in november 2018 van start. Het zou aan het licht hebben gebracht dat Kucam zich fors zou laten betalen hebben om Assyrische christenen uit onder meer Syrië en Irak op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten.

Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die lijsten opstelde. Hij werd in januari 2019 aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij ontkent de aantijgingen met klem. Ook zijn zoon en echtgenote belandden een tijdje achter de tralies, maar werden eerder al vrijgelaten onder voorwaarden. Kucam mocht in oktober de gevangenis verlaten met een enkelband.

De raadkamer wilde hem twee weken geleden daarvan verlossen en hem vrijlaten onder voorwaarden, maar het parket was in beroep gegaan tegen die beslissing. De KI bevestigde echter de uitspraak van de raadkamer. "Mijn cliënt is blij dat hij eindelijk van zijn elektronisch toezicht verlost is. De voorwaarden die hij opgelegd kreeg, hadden we zelf voorgesteld en we zullen nu bekijken op welke wijze hij zijn leven verder gaat invullen", zegt zijn advocaat Walter Damen.

Of Kucam zijn mandaat in de Mechelse gemeenteraad opnieuw gaat opnemen, kon Damen niet zeggen. "Dat moet allemaal nog bekeken worden." Sinds zijn aanhouding was zijn zitje in de oppositiebanken leeg gebleven. Kucam werd door de N-VA uit zijn functies geschorst, maar hij zou ervoor kunnen kiezen om als onafhankelijke te zetelen. Tot daarover duidelijkheid is, kan N-VA hem niet vervangen.

