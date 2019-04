Als het aan N-VA, CD&V en de Open VLD ligt, maakt de volgende Vlaamse regering extra middelen vrij om hoogbegaafde leerlingen beter tot hun recht te laten komen. 'We hebben geen andere keuze', klinkt het.

Op de valreep van de aflopende regeerperiode hebben de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van resolutie ingediend dat ervoor moet zorgen dat hoogbegaafde leerlingen sneller worden gedetecteerd en beter worden begeleid. Het initiatief komt van de N-VA, die geen kans onbenut laat om te pleiten voor meer excellentie in het Vlaamse onderwijs. 'We hopen dat de punten die we in onze resolutie naar voren schuiven straks in het nieuwe regeerakkoord worden overgenomen', zegt Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels (N-VA). 'Aangezien ook Groen en de SP.A zich er in de onderwijscommissie achter hebben geschaard, is die kans behoorlijk groot.'

...