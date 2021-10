Meerderheid maaltijdbezorgers in Brussel verblijven illegaal in ons land

Een groot deel van de maaltijdbezorgers in Brussel zijn mensen zonder papieren die in erbarmelijke omstandigheden werken. Dat meldt Le Soir naar aanleiding van een rondvraag. Volgens de krant bestaat er een 'markt' van valse accounts op platformen zoals Uber Eats of Deliveroo.

De krant ondervroeg de afgelopen weken tientallen fietskoeriers in de hoofdstad, allen tussen 18 en 30 jaar oud. Velen zijn afkomstig uit Noord- en West-Afrika, maar ook Zuid-Amerika, Pakistan, Syrië en Afghanistan zijn goed vertegenwoordigd. Ze spreken niet allemaal Frans, Nederland, Engels of Spaans. De helft van de ondervraagden gaf toe niet over papieren te beschikken en een vals account te gebruiken van Uber Eats of Deliveroo.