Vanaf zondag 10 mei - moederdag - mag elk gezin tot vier mensen ontvangen. Premier Sophie Wilmès benadrukte na afloop van de Nationale Veiligheidsraad woensdag dat het wel altijd dezelfde vier mensen moeten zijn en dat het ook steeds dezelfde mensen moeten zijn die elkaar ontmoeten. Daarnaast blijven de afstandsregels ook gelden en wordt bezoek ook best buiten, in de tuin of op het terras, ontvangen als dat mogelijk is.

Wilmès bevestigde ook dat alle winkels vanaf maandag 11 mei weer open mogen gaan. Ze mogen maar één klant per 10 vierkante meter toelaten - er geldt wel een uitzondering voor kleinere winkels - en klanten mogen maximaal een halfuur blijven. Daarnaast is het ook 'sterk aangeraden' om een mondmasker te dragen bij het winkelen. Boodschappen moeten ook alleen gedaan worden, met uitzondering van kinderen onder de 18 jaar.

Excursies, toeristische activiteiten en mobiele markten blijven verboden. Markten op afgesloten plaatsen mogen wel plaatsvinden als lokale besturen het toelaten.

Vanaf komende zondag, Moederdag dus, mag elk gezin dat onder hetzelfde dak woont tot vier bezoekers ontvangen. Beperkingen op hoe ver die mensen mogen wonen, zijn er niet. 'Iemand gaan bezoeken die u dierbaar is, zien we als een essentiële verplaatsing', aldus premier Sophie Wilmès.

'De afstand van de mensen van wie we houden, is in sommige gevallen onhoudbaar geworden', verduidelijkt premier Sophie Wilmès. 'De toelating om met één extra vriend of vriendin te sporten of te ontspannen heeft dat niet kunnen verzachten. We moeten daarnaar luisteren en naar handelen.'

Het principe van wederkerigheid is daarbij wel essentieel: het moeten altijd de vier zelfde mensen zijn, en die mogen dus ook niet op hun beurt nog elk vier mensen ontvangen.

De sociale afstand van anderhalve meter blijft ook bij bezoekjes de gouden regel. Daarnaast gebeurt het bezoek als dat kan het liefst in de tuin of op het terras en kan het uiteraard niet als een van de betrokkenen ziek is.

De regering vraagt ook 'bijzondere aandacht' voor ouderen of kwetsbare mensen, al mag een bezoek van kleinkinderen aan grootouders in principe wel.

Tot slot zullen we het een paar weken met dezelfde vier mensen moeten stellen: een verdere verbreding van de sociale contacten bij de ingang van fase 2 van de exitstrategie op 18 mei, zit er niet in. Beperkingen op de afstand van wie we willen bezoeken, zijn er niet.

Ook familie of vrienden die relatief ver wonen, mogen elkaar zien. 'Iemand gaan bezoeken die u dierbaar is, zien we als een essentiële verplaatsing', aldus de premier. 'U mag gaan waar u wilt, maar uiteraard niet voor een daguitstapje.'

Aan het verbod op samenscholingen of grotere bijeenkomsten verandert bovendien voorlopig niets, benadrukte de premier, net als op de beperking van twee buitenstaanders om samen buiten te sporten of te ontspannen. De politie zal ook blijven controleren op grote bijeenkomsten of het niet respecteren van de veilige afstand.