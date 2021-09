Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) van Gent verhoogt de politieaanwezigheid in de Gentse Overpoort nadat er het voorbije weekend rellen waren uitgebroken. Op basis van een bestuurlijk verslag wil De Clercq ook een plaatsverbod instellen voor de amokmakers. Maar systematische toegangscontroles, zoals sommige uitbaters vragen, komen er niet.

In de Gentse studentenbuurt Overpoort kwam het vrijdagavond tot rellen waarbij enkele agenten verwondingen opliepen. Het academiejaar is nog niet begonnen en er zijn niet veel jongeren in de studentenstad. Het zou dan ook gaan om bezoekers die over de landsgrenzen komen met de bedoeling om problemen te zoeken.

Systematische toegangscontrole aan de Overpoortstraat komt er evenwel niet. De burgemeester wijst erop dat het een doorgangstraat betreft waar mensen wonen en werken. De politie is zelf ook geen voorstander van systematische toegangscontroles.

Vice-praeses in levensgevaar

Ook de vice-praeses van de Gentse studentenclub Politeia in Gent werd zaterdagavond met een zware hoofdwonde gevonden op straat en hij verkeert nog altijd in levensgevaar. Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen, dat de zaak onderzoekt.

Dali Van Buynder vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur vanuit het café Porter House bij de Overpoort en kwam die nacht niet thuis. Pas 13 uur later, zaterdagnamiddag rond 17u30, vond een voorbijganger hem op straat. Hij lag met een grote hoofdwonde vlakbij een universiteitsgebouw in de Jozef Plateaustraat. De jongeman was in de war en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Hij verkeert in levensgevaar en kon nog niet verhoord worden, zegt het parket. Hoe de student de verwondingen opliep is nog niet duidelijk. Er wordt onderzocht of er camerabeelden zijn van het traject dat de jongeman afgelegd zou kunnen hebben.

