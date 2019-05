Meer en betaalbaar openbaar vervoer, carpoolen en meer fietsinfrastructuur. Dat zijn de meest voorgestelde oplossingen die mensen instuurden op fileidee.be, een initiatief van enkele CD&V-parlementsleden. 160 mensen stuurden in totaal zowat 400 voorstellen door.

De afgelopen twee jaar is de filezwaarte met nog maar eens 20 procent gestegen. In 2018 stonden we 925.000 uur in de file. In hun zoektocht naar oplossingen lanceerden de CD&V-leden van de commissie Mobiliteit uit het Vlaams Parlement in januari een oproep aan burgers om creatieve voorstellen over te maken.

Naast de bovengenoemde top drie kwamen er ook voorstellen rond parkings aan bushaltes en stations, het stimuleren van thuiswerk, het uit het verkeer halen van vrachtwagens, slimme verkeerslichten, het hervormen van het systeem van bedrijfswagens en het anders organiseren van e-commerce.

'Als we alle inzendingen bekijken, is het duidelijk dat de mensen mee naar een oplossing willen zoeken en ook zelf hun steentje willen bijdragen om die modal shift te bereiken', zegt CD&V-parlementslid Dirk de Kort. 'Maar het is tevens onmiskenbaar dat de overheid een cruciale rol kan spelen om bepaalde zaken te faciliteren en de mensen te stimuleren om hun wagen thuis te laten staan. Daarvoor zal er wel extra geld op tafel gelegd moeten worden'.