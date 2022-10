Meer nachtelijke controles in slachthuizen

Er komen in de slachthuizen meer nachtelijke controles door dierenartsen die toezien op het dierenwelzijn. Dat laat Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zondag weten. ‘We maken geld vrij om te zorgen voor nog meer controles, desnoods de klok rond.’

Tot voor kort was er in de slachthuizen geen structureel toezicht dat focuste op dierenwelzijn. Aanwezige dierenartsen in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kijken vooral toe op de voedselveiligheid van het vlees.

Minister Weyts heeft een aanvullend controlesysteem in het leven geroepen, met dierenartsen die focussen op het welzijn van de dieren die geslacht gaan worden. De vergoedingsregeling voor die dierenartsen is ook aangepast en verbeterd.

‘Geen enkele controle zal ooit 100 procent waterdicht zijn, maar stap voor stap willen we gaan naar het meest sluitende toezichtsysteem in Europa. Met gespecialiseerd toezicht gefocust op dierenwelzijn, verrassingsinspecties en ook nachtelijke controles’, zegt Weyts.

‘We willen dag en nacht toezien op dierenwelzijn in de slachthuizen, want tot op het laatste ogenblik in het leven van een dier moeten we vermijdbaar leed effectief vermijden’, besluit de minister.