Meer meldingen van ongewenste telefoontjes

Bij de federale overheidsdienst Economie is dit jaar al een recordaantal meldingen over ongewenste telefoonoproepen binnengekomen. Het gaat om 8.035 meldingen, terwijl dat er in heel vorig jaar 6.866 waren. Dat blijkt uit cijfers van minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V), zo schrijft De Tijd donderdag.

© Getty Images