Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele heeft dinsdag in de commissie meer details gegeven over de precieze verdeling van de 4,3 miljard euro voor het Vlaamse relanceplan 'Vlaamse veerkracht'.

Vlaams minister-president Jan Jambon pakte tijdens zijn Septemberverklaring uit met 'Vlaamse veerkracht', een relanceplan van 4,3 miljard euro dat als doel heeft de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen te versterken na corona. Voor de finaniering van het plan rekent de regering-Jambon wel voor een belangrijk deel op Europese fondsen. Waar de middelen van het relanceplan precies naartoe zouden gaan, raakte de voorbije weken en maanden al in grote lijnen bekend. Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele heeft nu in het Vlaams Parlement wat meer details over de precieze verdeling gegeven.

De grootste hap van de 4,3 miljard euro gaat naar publieke investeringen, 1,460 miljard euro om precies te zijn. Het gaan dan vooral om investeringen in fietsinfrastructuur (400 miljoen euro) en investeringen in verkeersveilige wegen (200 miljoen euro). Daarnaast gaat er 164 miljoen euro naar de modal shift naar water en 120 miljoen euro naar de vergroening van de weginfrastructuur, denk bijvoorbeeld aan laadpalen. Een tweede grote brok, 1,275 miljard euro in totaal, is voorzien voor klimaat, duurzaamheid en innovatie. Daarvan is een belangrijk deel (422 miljoen euro) voorzien voor de renovatie van gebouwen, bijvoorbeeld energetische renovaties en asbestverwijdering.

Daarnaast gaat er een aanzienlijk bedrag van 343 miljoen euro naar de 'blue deal' of de strijd tegen droogte en waterschaarste.

Een derde belangrijke brok is de 820 miljoen euro voor digitalisering. Bijna de helft van dat bedrag (375 miljoen euro) gaat naar de digitalisering van het leerplichtonderwijs. Ook voor de verdere digitalisering van de lokale overheden (120 miljoen euro) en van de Vlaamse overheid zelf (116 miljoen euro) wordt geld gereserveerd. Verder zet de regering in het relanceplan 83 miljoen euro opzij voor de impact van de brexit.

Minister Diependaele reserveert ook 10 miljoen euro voor het systeem van 'spending reviews', zeg maar het systeem van uitgavenmanagement waarmee de N-VA-minister met een kam door de Vlaamse overheidsuitgaven wil gaan.

Vlaams minister-president Jan Jambon pakte tijdens zijn Septemberverklaring uit met 'Vlaamse veerkracht', een relanceplan van 4,3 miljard euro dat als doel heeft de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen te versterken na corona. Voor de finaniering van het plan rekent de regering-Jambon wel voor een belangrijk deel op Europese fondsen. Waar de middelen van het relanceplan precies naartoe zouden gaan, raakte de voorbije weken en maanden al in grote lijnen bekend. Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele heeft nu in het Vlaams Parlement wat meer details over de precieze verdeling gegeven. De grootste hap van de 4,3 miljard euro gaat naar publieke investeringen, 1,460 miljard euro om precies te zijn. Het gaan dan vooral om investeringen in fietsinfrastructuur (400 miljoen euro) en investeringen in verkeersveilige wegen (200 miljoen euro). Daarnaast gaat er 164 miljoen euro naar de modal shift naar water en 120 miljoen euro naar de vergroening van de weginfrastructuur, denk bijvoorbeeld aan laadpalen. Een tweede grote brok, 1,275 miljard euro in totaal, is voorzien voor klimaat, duurzaamheid en innovatie. Daarvan is een belangrijk deel (422 miljoen euro) voorzien voor de renovatie van gebouwen, bijvoorbeeld energetische renovaties en asbestverwijdering. Daarnaast gaat er een aanzienlijk bedrag van 343 miljoen euro naar de 'blue deal' of de strijd tegen droogte en waterschaarste. Een derde belangrijke brok is de 820 miljoen euro voor digitalisering. Bijna de helft van dat bedrag (375 miljoen euro) gaat naar de digitalisering van het leerplichtonderwijs. Ook voor de verdere digitalisering van de lokale overheden (120 miljoen euro) en van de Vlaamse overheid zelf (116 miljoen euro) wordt geld gereserveerd. Verder zet de regering in het relanceplan 83 miljoen euro opzij voor de impact van de brexit. Minister Diependaele reserveert ook 10 miljoen euro voor het systeem van 'spending reviews', zeg maar het systeem van uitgavenmanagement waarmee de N-VA-minister met een kam door de Vlaamse overheidsuitgaven wil gaan.