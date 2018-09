Meer dan zestig transmigranten opgepakt tijdens tweede grootschalige actie

In de nacht van maandag op dinsdag vond er een tweede grootschalige actie plaats waarbij alle politiediensten, zowel lokale als federale, werden ingezet. Aan de actie werkten 150 agenten mee. Er werden 61 mensen opgepakt. 'Maar het hadden er wellicht tientallen meer kunnen zijn. Het vraagt veel mankracht om grote groepen staande te houden, dus heel wat migranten konden op de vlucht slaan', aldus Decaluwé.

Bij de opgepakten noteerden de politiediensten vijftien verschillende nationaliteiten. Voorheen sprongen er enkele nationaliteiten bovenuit, zoals Eritreeërs en Koerden, maar dat was nu niet het geval. 'Er dringt zich ook een eerste evaluatie op. De uitgebreide capaciteit in Brugge tot 300 mensen is goed, maar dat moet operationeel gemaakt worden. Het duurt namelijk een tijdje om iedereen over te brengen naar het gesloten centrum voor illegalen Steenokkerzeel 127bis', aldus Decaluwé.