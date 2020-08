Meer dan 50 gevallen per 100.000 inwoners? Dan voert Brussel mondmaskerverplichting in

De Brusselse gewestelijke Veiligheidsraad heeft donderdag beslist om een mondmaskerverplichting in het volledige Brussels gewest in te voeren vanaf een gemiddelde van 50 gevallen per 100.000 inwoners over 7 dagen.

Rudi Vervoort