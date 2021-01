In Brussel zijn woensdag zowat 400 demonstranten samengekomen naar aanleiding van de dood van de 23-jarige Ibrahima Barrie.

De jongeman werd zaterdagavond opgepakt door de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node), maar overleed nadien in nog onduidelijke omstandigheden. Aanvankelijk verliep de opkomst vredig, maar later in de namiddag werd de sfeer grimmiger.

In principe zijn protestacties met zoveel mensen verboden omwille van de coronamaatregelen. Zowat 100 mensen werden voor aanvang van de demonstratie dan ook tegengehouden door de politie. Ongeveer 400 demonstranten konden wel samenkomen aan het politiebureau in de Brabantstraat. Vrienden, familieleden en sympathisanten van Barrie wilden met de actie duidelijkheid vragen over de manier waarop hij gestorven is.

In eerste instantie verliep de opkomst vredig, maar rond 16.00 uur werd de sfeer grimmiger. Demonstranten gooiden met voorwerpen, gebruikten rook en schreeuwden 'politie, moordenaars'. De oproerpolitie kwam ter plaatse probeerde de gemoederen te bedaren. Het is nog onduidelijk of er al arrestaties zijn uitgevoerd en of er gewonden zijn gevallen.

Relschoppers hebben tijdens en na de manifestatie verschillende beschadigingen aangebracht aan onder andere het straatmeubilair. Dat meldt de politiezone Brussel-Noord.

Het einde van de betoging was gepland om 17 uur. De meeste mensen gingen zoals afgesproken naar huis, maar uiteindelijk bleef een klein groepje manifestanten toch rondhangen. Ze verplaatsen zich nadien naar het verderop gelegen Liedtsplein in Schaarbeek en beschadigden het politiekantoor dat daar gelegen is. De relschoppers staken losstaande voorwerpen in brand en beschadigden drie politievoertuigen en straatmeubilair. Het waterkanon werd ingezet door de oproerpolitie. Eén persoon raakte gewond na een val. Momenteel wordt er door de politie nog niet gecommuniceerd over arrestaties.

De 23-jarige Ibrahima Barrie werd zaterdagavond rond 19.00 uur opgepakt aan het Noordstation. Volgens het parket controleerde de politie daar mensen die zich verzameld hadden en zo de coronamaatregelen niet naleefden. Ibrahima zou daarbij de vlucht genomen hebben en na een achtervolging opgepakt zijn. De jongeman werd vervolgens overgebracht naar het politiecommissariaat in de Brabantstraat, waar hij in elkaar zou gezakt zijn. De politie zou een ziekenwagen opgeroepen hebben die de jongeman overbracht naar het ziekenhuis. Daar zou Ibrahima omstreeks 20.22 uur overleden zijn.

Het onderzoek naar het overlijden van Ibrahima Barrie is in handen van de Dienst Enquêtes van het Comité P, maar intussen heeft ook het Vast Comité P een onderzoek geopend, meer bepaald naar het verloop van de slechtnieuwsmelding aan de familie van het slachtoffer. Die familie werd pas uren na de feiten op de hoogte gebracht en zou daarbij tegenstrijdige verklaringen te horen hebben gekregen.

