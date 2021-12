354.923 Franstalige kijkers stemde gisteren af op #investigation op La Une (RTBF). De uitzending, die een samenwerking was tussen Knack, Le Vif en RTBF haalde onder Franstalige kijkers een marktaandeel van 27%, één van hoogste noteringen sinds het begin van het documentaireprogramma iets minder dan 2 jaar geleden en bijna dubbel zoveel als de Champions League op Club RTL.

'Het was de eerste keer dat we op deze manier samenwerkten met journalisten buiten onze eigen redactie', zegt Justine Katz die over de taalgrens bekend is als schermgezicht van het documentaireprogramma. Katz: 'Zo'n samenwerking over de taalgrens werpt duidelijk zijn vruchten af. Onze mailbox zit vol met reacties van kijkers die de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het onderzoek waarderen.'

De uitzending van 70 minuten werd uitgezonden om 20u20. Ze bracht naast misbruik van geld voor kansarmen en daklozen, ook uitbuiting van sans-papiers aan het licht bracht. Volgens Katz zijn dit belangrijke onderwerpen die media-aandacht verdienen: 'Veel mensen geven aan dat ze het belangrijk vinden om dit soort onderwerpen op prime time uit te zenden.'

Ook het item in het televisiejournaal werd druk bekeken. 589.000 kijkers zagen hoe het team van journalisten monseigneur Herman Cosijns op de rooster legt over jaarrekeningen van de vzw Rafaël. De secretaris-generaal van de Belgische Bisschoppenconferentie moest toegeven dat hij als voorzitter de directrice een overbruggingskrediet van 153.000 euro (75% van het kapitaal van de armoede-organisatie) toekende om haar echtscheiding te financieren. Het Aartsbisdom zegt de lening te hebben voorgeschoten.

Voor Knack namen journalisten Marieke Brugnera en Ruben Brugnera deel; voor Le Vif David Leloup en Thierry Denoël; en voor RTBF Emmanuel Morimont. De samenwerking werd aan Vlaamse kant ondersteund door Fonds Pascal Decroos en aan Franstalige kant door Fonds Pour le Journalisme.

Enkele fragmenten uit de documentaire vindt u hieronder. Voor de volledige uitzending, kan u hier terecht.

