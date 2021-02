Als de huidige evolutie van de pandemie zich doorzet, kunnen hogescholen en universiteiten vanaf 15 maart weer meer contactonderwijs organiseren. Dat is beslist op het overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en vertegenwoordigers van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogenscholenraad. De strenge veiligheidsmaatregelen blijven wel behouden.

Vanaf oktober zijn voor de meer dan 270.000 studenten in Vlaanderen zeer strenge coronamaatregelen van kracht. Sinds eind november kunnen essentiële practica, stille studie- en werkplekken, beperkte campusmomenten en specifieke activiteiten voor eerstejaarsstudenten georganiseerd worden, maar maximaal 10 procent van de campuscapaciteit mocht daarvoor benut worden. Daar kan binnenkort verandering in komen.

Het streefdoel is dat studenten twee halve dagen of één volledige dag per week, of een equivalent daarvan, les krijgen op de campus. Als de dalende trend in de cijfers zich doorzet, mag vanaf 15 maart ook 20 procent van de campuscapaciteit benut worden, in plaats van 10 procent.

Studenten kunnen echter zelf blijven kiezen voor afstandsonderwijs: 'Dit is een aanbod, maar geen verplichting', klinkt het. Minister Weyts hoopt de studenten met deze aankondiging een positief perspectief te geven. Veel studenten zijn al lang niet meer op de campus geweest en dreigen te vereenzamen. Diverse studies wijzen ook uit dat hun welbevinden stevig onder druk staat. 'Dit is nog niet de grote heropening', benadrukt Weyts. 'Maar het is een positief perspectief voor elke individuele student en een eerste stap die hopelijk volgende stappen mogelijk maakt. Van zodra we kunnen, mogelijk nog voor de paasvakantie, maken we versoepelingen mogelijk of grijpen we in met strengere maatregelen.'

Intussen blijven de onderwijsministers samen met studentenvertegenwoordigers, universiteiten en hogescholen ook aandringen op een wettelijke regeling voor de kotbubbel. 'Zo komt er duidelijkheid voor studenten, koteigenaars en ordediensten', klinkt het.

Weyts blijft aandringen op meer duidelijkheid voor kotstudenten

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) blijft aandringen op een aanpassing van het ministerieel besluit en meer duidelijkheid voor kotstudenten. Dat zegt hij in een reactie op uitspraken van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Studenten die samen op kot zitten kunnen nu al beschouwd worden als een huishouden, waardoor voor hen de regels van een gezin gelden. Maar dan is het niet de bedoeling dat die studenten pendelen tussen hun kot en het ouderlijk huis en nauw contact hebben met hun ouders of familieleden. 'Tenzij ze als knuffelcontact een van hun ouders kiezen. Dan gelden de regels die voor het knuffelcontact gelden', zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Minister Verlinden probeert daarmee duidelijkheid te scheppen in de discussie over de kotstudenten. Die discussie is opnieuw actueel omdat een aantal studenten die samen op kot zitten in Gent een boete hebben gekregen omdat ze 's avonds op hun balkon stonden met wat muziek. Volgens de politie was er sprake van een inbreuk op de coronaregels.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) neemt geen genoegen met de uitleg van Verlinden. 'Er is duidelijk nog altijd een probleem, aangezien de politie boetes uitschrijft. Wij vragen dat het ministerieel besluit aangepast wordt, om meer duidelijkheid te geven aan de studenten', zegt minister Weyts aan Belga. De N-VA-minister herinnert aan het voorstel van de 'kotbubbel' die eerder door de gemeenschappen op tafel is gelegd. 'De gemeenschappen van dit land hebben daarvoor een uitgewerkt voorstel op tafel gelegd, dat ook gesteund werd door de virologen', zegt Weyts.

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) schaart zich met een tweet achter de oproep van Weyts. Ook volgens De Clercq dringt er zich een aanpassing van het MB op. Volgens de Gentse burgemeester moet de duidelijkheid 'op papier' staan 'zodat discussies hierover voorbij zijn en voor iedereen duidelijk is, de studenten in de eerste plaats.'

Ook Mohamed Ridouani (sp.a), burgemeester van Leuven, is dezelfde mening toegedaan. 'De uitspraken van de minister scheppen inderdaad onduidelijkheid. Er zijn studentenwoningen met tientallen studenten onder één dak. Is dat dan ook één huishouden? We hebben heldere richtlijnen nodig die wettelijk vastgelegd worden in een ministerieel besluit, en die in alle steden hetzelfde zijn.'

