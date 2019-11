Medicijnen zijn in ons land 13 procent goedkoper dan het gemiddelde wereldwijd. Dat blijkt uit een prijsvergelijking van dertien veel verkochte geneesmiddelen in vijftig landen, schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen donderdag.

Voor een pakket geneesmiddelen dat bij ons 100 euro kost, betaalt de Amerikaan omgerekend 407 euro (+307%). In Thailand betaal je voor datzelfde pakket dan weer maar 6 euro (-94%). Dat toont een prijsvergelijking aan van dertien veel verkochte geneesmiddelen door de Britse gezondheidsprovider Medbelle.

In de lijst die vijftig landen rangschikt van duurst naar goedkoopst, staat België op de 29ste plaats. "De hele discussie rond het Pia-medicijn van Novartis heeft misschien de perceptie gecreëerd dat geneesmiddelen in ons land duur zijn", zegt professor Lieven Annemans, gezondheidseconoom van de UGent. "Dat klopt meestal wel voor zulke innovatieve medicijnen. Maar eerdere studies hebben aangetoond dat de prijzen in ons land meevallen. Niet de betaalbaarheid maar wel de overconsumptie van medicijnen is hier het probleem."

Al wijst Annemans er wel op dat een prijsvergelijking met dertien medicijnen toch aan de kleine kant is, en dat de onderzoekers ook geen rekening houden met het al dan niet terugbetalen van de geneesmiddelen. 'Dat kan de resultaten en de rangschikking natuurlijk flink veranderen.'

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigde eerder deze week dat het op de hoogtew erd gebracht van een dreigende stockbreuk van geneesmiddelen met paclitaxel. Het gaat om een geneesmiddel dat de celdeling remt en bij bepaalde kankers wordt gebruikt om de groei van de kankercellen te verhinderen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft woensdag overlegd met het FAGG.

Donderdag meldt De Tijd op zijn voorpagina dat de lage prijzen voor geneesmiddelen de tekorten in ons land in de hand werken. 'Doordat de prijzen in ons land laag liggen, zijn farmabedrijven niet geneigd grote voorraden in België aan te leggen. Als het misloopt in de productie of de bevoorrading, vertaalt zich dat meteen in tekorten in ons land', klinkt het.