Mediaminister Dalle: ‘Limiet qua toplonen is bereikt bij VRT’

‘Zeker in budgettair krappe tijden, met ontslagen en besparingen, moet de VRT zeer prijsbewust en kostenefficiënt zijn. Anderzijds heb je ook schermgezichten nodig om voldoende bereik te hebben. Maar wat het aantal en de lonen betreft: daar zijn de limieten bereikt.’ Dat zegt Vlaams mediaminister Benjamin Dalle vrijdag in een interview in Het Laatste Nieuws.

Dalle komt in het interview ook nog eens terug op het schrappen van de regionale ontkoppeling in de ochtend van Radio 2. ‘Ik heb me verslikt in mijn koffie toen ik het nieuws las’, zegt de minister. ‘Als ik één iets betreur, dan is het wel de manier waarop de programmawijziging werd aangekondigd. Lokaal nieuws is voor CD&V zeer belangrijk en het behoort ook tot het DNA van Radio 2. VRT heeft mij verzekerd dat het regionaal nieuws even belangrijk zal blijven: the proof of the pudding is in the eating. We gaan dat nauwgezet opvolgen.’

Dalle uit voorts ook kritiek op de herhalingen bij de tv-zenders van de openbare omroep. ‘Begin jaren 90 heb ik heel veel naar ‘F.C. De Kampioenen’ gekeken, en nadien ook naar de herhalingen. Maar nu is het wel al lang dat men bezig is met herhalingen’, zegt de minister.

‘De schrapping (van bepaalde omstreden afleveringen, red.) is een keuze van de VRT, ik kan daar begrip voor opbrengen. Je kan ook duiding bij de uitzendingen geven, of ze totaal niet meer uitzenden omdat er al genoeg herhaald is. Belangrijk is vooral dat de VRT helder en duidelijk communiceert over zulke beslissingen. Er kwam te weinig uitleg vanuit de VRT. Dat was niet de beste aanpak.’

De uitzending van de omstreden documentairereeks ‘FIRE’ via de app VRT Max noemt hij een ‘misslag’. De reeks voldeed volgens Dalle niet aan de kwaliteitseisen van de openbare omroep