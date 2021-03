Een medewerker van het Antwerpse parket is afgelopen weekend aangehouden in de nasleep van Operatie Sky, het grootscheepse onderzoek naar de berichtendienst Sky ECC en de cryptofoons van dat bedrijf.

Dat meldt de VRT en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. De man zou via een tussenpersoon informatie hebben doorgegeven aan het criminele milieu.

Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC ging eind 2018 van start nadat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat criminelen uit georganiseerde misdaad en drugshandel steeds vaker gebruikmaken van cryptofoons, die waren uitgerust met de encryptiesoftware van Sky ECC, een bedrijf dat opereert vanuit Canada en de Verenigde Staten. Specialisten van de politie slaagden erin om de versleutelde berichtendienst te kraken. Een miljard berichten werd onderschept, waarvan al bijna de helft werd ontcijferd.

Huiszoekingen

De analyse van die berichten leidde tot verschillende andere gerechtelijke onderzoeken, waaronder dat tegen de parketmedewerker.

In het onderzoek werden afgelopen zaterdag zes huiszoekingen uitgevoerd, vier in privéwoningen en twee in het gerechtsgebouw van Antwerpen. Daarbij pakte de politie twee personen op, de parketmedewerker en een andere verdachte. Die twee werden door de onderzoeksrechter aangehouden voor lidmaatschap van een criminele organisatie, informaticafraude, corruptie en schending van het beroepsgeheim.

