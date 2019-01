Mechels N-VA-gemeenteraadslid opgepakt in onderzoek naar mensensmokkel: partij reageert 'geschokt'

De Morgen en VRT Nieuws melden dat het gaat om Melikan Kucam. Hij zou hoge geldsommen hebben ontvangen om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen.

Het parket heeft het over een onderzoek naar mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing, dat wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie. De verdachte speelt een belangrijke rol binnen de Assyrische gemeenschap en zou 'een cruciale rol spelen in de wijze waarop humanitaire visa in het kader van de zogenaamde humanitaire corridor voor christenen in Syrië en Irak worden toegekend'.

Een aanvraag voor zo'n humanitair visum heeft een administratieve kostprijs van 350 euro. Het N-VA-gemeenteraadslid zou echter bedragen van 2.000 tot 10.000 euro hebben ontvangen om mensen via een humanitair visum naar België te krijgen. De precieze omvang van de feiten wordt nog onderzocht, stelt het parket. De verdachte zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die over een eventuele aanhouding moet beslissen.

Het parket benadrukt in zijn communicatie dat er momenteel geen aanwijzingen zijn dat voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken of iemand van het kabinet betrokken zou zijn bij de feiten waarvan sprake.

Op Één gaat het reportageprogramma Pano dieper in op de thematiek. 'Meerdere getuigen gaven onafhankelijk van elkaar aan dat er inderdaad soms veel geld betaald wordt voor humanitaire visa. het toekennen van humanitaire visa', klinkt het op de site over de aflevering van dinsdagavond.

N-VA 'verbouwereerd en geschokt'

'Wij zijn geschokt door het nieuws over de heer Kucam. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af en zullen op basis daarvan de gepaste stappen ondernemen'. Zo luidt de korte reactie van N-VA op het nieuws dat Mechels gemeenteraadslid opgepakt werd in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa. De man zou hoge geldsommen hebben ontvangen om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen.

Somers: 'Door mensen uit Assyrische gemeenschap aangesproken over vermeende praktijken'

Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) is zelf door verschillende personen uit de Mechelse Assyrische gemeenschap aangesproken over de vermeende praktijken van N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Dat zegt hij in een reactie aan Belga. 'Ik heb hen uiteraard doorverwezen naar de politie en heb zelf ook de politie op de hoogte gebracht', stelt hij.

Somers benadrukt dat hij zich vanwege de scheiding der machten niet over de grond van de zaak kan uitspreken en geen kennis heeft van het dossier. 'Iedereen is ook onschuldig tot het tegendeel bewezen is', zegt hij. 'Het is aan parket en politie om het onderzoek te voeren.' Over de politieke toekomst van Kucam moet N-VA intern beslissen, aldus nog Somers.