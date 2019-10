De liberaal Alexander Vandersmissen wordt waarnemend burgemeester van Mechelen nu Bart Somers viceminister-president en minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur in de Vlaamse regering wordt. Dat werd vernomen in liberale kringen.

Vandersmissen is geen nieuwkomer in de Mechelse politiek. Hij is al jaren gemeenteraadslid, was voorzitter van Woonpunt en is sinds 1 januari schepen in de stad.

De 45-jarige Vandersmissen was in de vorige legislatuur voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen en fractieleider van de stadslijst. Hij haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen 1.251 voorkeurstemmen en werd aangesteld als schepen van Mobiliteit, Burgerzaken en dienstverlening, Juridische zaken, Senioren en Personen met een beperking.

Vandersmissen stond als tiende op de stadslijst VOOR MECHELEN, een kartel van Open VLD, Groen en M+ dat samen naar de kiezer stapte en een absolute meerderheid behaalde.