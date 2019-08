Het aantal patiënten met mazelen is in de eerste zeven maanden van dit jaar wereldwijd fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In België gaat het bijna om een vervijfvoudiging in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Volgens de WHO werden in de eerste zeven maanden van dit jaar 361 nieuwe patiënten met mazelen vastgesteld in België. Dat is bijna vijf keer meer dan de 76 gevallen die vorig jaar van januari tot en met juli geteld werden. Het huidige aantal besmettingen ligt zelfs al drie keer hoger dan de 120 gevallen die in heel 2018 werden vastgesteld. Ter nuancering: in 2017 werden tijdens de eerste zeven maanden van het jaar exact even veel nieuwe patiënten met mazelen geteld in België (361). Na twaalf maanden lag de eindbalans toen op 367.

De WHO waarschuwt in een mededeling op haar website dat er sprake is van een mondiale opgang van de mazelen. Het gaat wereldwijd om een verdrievoudiging in vergelijking met dezelfde periode in 2018, waardoor het aantal besmettingen het hoogste niveau heeft bereikt sinds 2006. De Democratische Republiek Congo, Madagascar en Oekraïne worden het zwaarst getroffen. Maar ook landen als Angola, Kameroen, Tsjaad, Kazachstan, de Filipijnen, Soedan, Zuid-Soedan en Thailand krijgen te maken met een forse opstoot. In de VS werd ook het hoogste aantal patiënten in 25 jaar geteld.

De grootste uitbraken doen zich voor in de landen waar relatief weinig gevaccineerd wordt. Maar ook in landen waar veel inentingen gebeuren, neemt het aantal patiënten toe, omdat de vaccinatiegraad binnen een land soms een erg ongelijke verdeling kent. De WHO betreurt dan ook dat heel wat mensen niet beschermd zijn tegen de mazelen als gevolg van een gebrekkige toegang tot de gezondheidszorg of wegens misleidende informatie over de risico's van de vaccins.