Maurits Vande Reyde is Vlaams Parlementslid voor Open VLD. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 37 minuten en 27 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Het verhaal van een Gentse huisarts die tijdens haar zwangerschap te lang bleef doorwerken en haar moederschapsuitkering dreigde te verliezen. Onze overheid staat bol van kafkaiaanse structuren. En alleen wie de megafoon van sociale media kan gebruiken, krijgt hulp. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Dat onze overheid zich enkel zou bezighouden met haar kerntaken. Wat is uw grootste prestatie? Trouw blijven aan de beloftes die ik maakte voor ik verkozen raakte. Ik heb een zus met een beperking en ik heb altijd gezegd dat ik de wachtlijsten wilde wegwerken en de toegankelijkheid verbeteren. Na twee jaar in het parlement heb ik toch al wat steentjes verlegd. Wat is uw grootste mislukking? Ik heb veel moeite met gezag, waardoor ik onnodig vaak bots met mensen die het goed met me menen. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ik ben helaas te gehecht aan mijn thuisstad Diest en aan Leuven, mijn stad van oorsprong. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Ik ben opgegroeid in een groot gezin, met tien broers en zussen. Een van mijn broers - die in 2014 is overleden in een auto-ongeval - had de gewoonte om tegen zijn vrienden over me op te scheppen. Daar werd ik altijd vrolijk van. Als kind omschreef hij me als een geweldige voetballer, toen ik voor Open VLD begon te werken was ik in zijn ogen al bijna minister. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik woon zeer klein, maar ik denk niet dat inboeten op comfort of welvaart het klimaat gaat redden. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Als de gore bagger uit anonieme hoek komt, doet het mij niets. Maar onlangs postte ik iets over het belang van neutraliteit in het onderwijs, en toen reageerde een vrouw die ik goed ken: 'Jammer dat hij zo overgeheveld is naar het Vlaams Belang.' Zoiets komt binnen. Praat u weleens tegen uw huisdier? De hond van mijn vriendin is erg jaloers aangelegd. Praten lijkt te helpen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ooit heb ik een belangrijk levensmoment van een dierbare gemist omdat ik op een vrij betekenisloze politieke activiteit was. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee, want dat was een periode van etnische haat tegenover verschillende bevolkingsgroepen, door een collectieve verdwazing. Maar als ik zie hoe makkelijk desinformatie vandaag verspreid wordt, baart dat wel zorgen. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Two Concepts of Liberty van Isaiah Berlin, over het verschil tussen positieve en negatieve vrijheid. Waarover zou u meer willen weten? De kunst van het gezongen woord. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik noem niet graag een bedrag, maar het gaat vooral naar organisaties voor mensen met een beperking. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Je partner toegang geven tot je eigen onvolmaaktheden. Vindt u seks overschat? Binnen een relatie zeker niet. Maar de drang om ook nog anderen seksueel te veroveren, heb ik nooit begrepen. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Ik neem me voor om dat vaker te doen. Vorige week ben ik sushi gaan eten met mijn mama. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? CrossFit, lopen en voetbal. Sport is de enige houvast om te vermijden dat mijn lichaam gaat 'groeien'. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Nee, ik ben er vrij zeker van dat ik onze vrijheid zou verdedigen. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat zowat alles - bezittingen, carrière, aanzien - relatief is, behalve menselijke relaties.