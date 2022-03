Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) dringt er bij de federale regering op aan om de automatische toekenning van een leefloon aan Oekraïense vluchtelingen te herbekijken. 'Door dat leefoon komen ze voor huisvesting rechtstreeks terecht op de reguliere woningmarkt en treden ze in concurrentie met de meest kwetsbaren. Dat moet herbekeken worden.'

Dat zei minister Diependaele in het Vlaams Parlement in antwoord op vragen van Jeremie Vaneeckhout (Groen), Lise Vandecasteele (PVDA), Sarah Smeyers (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V).

Vluchtelingen

De Vlaamse regering legde eerder deze week de eerste contouren van een actieplan voor de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen op tafel. Volgens schattingen zouden er 120.000 vluchtelingen naar Vlaanderen kunnen komen.

Een van de grootste bekommernissen is de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Vlaanderen zet samen met de lokale besturen allerlei maatregelen in stelling, gaande van opvang in (leegstaande) kloosters en sporthallen tot nooddorpen en sociale woningen die uit het reguliere aanbod waren gehaald om te renoveren of af te breken.

Minister Diependaele hamert erop dat die oefening geen impact heeft op de reguliere toewijzing van sociale woningen.

Leefloon

Oekraïense oorlogsvluchtelingen hebben na registratie meteen recht hebben op een beschermd statuut. Daar hoort ook het recht op financiële ondersteuning (zoals een leefloon) bij.

Maar de Vlaamse regering dringt er volgens minister van Wonen Matthias Diependaele bij de federale regering op aan dat automatische recht op leefloon te herbekijken. Door dat leefloon komen de vluchtelingen namelijk terecht op de reguliere woonmarkt, een woonmarkt die al onder grote druk staat.

'Dat is natuurlijk een groot probleem. Dat moet herbekeken worden. We moeten dat durven in vraag stellen zodat we de concurrentie niet gaan organiseren op de woonmarkt. Ik ben blij dat er signalen zijn dat het debat op federaal niveau loopt,' aldus Diependaele, die de Vlaamse vraag naar een 'billijke vergoeding' verdedigt.

Dat is volgens de N-VA-minister ook nodig om de solidariteit tegenover de vluchtelingen 'overeind te houden'.

