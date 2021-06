Matthias De Caluwe is ceo van Horeca Vlaanderen. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 28 minuten en 14 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?Dat we anno 2021 weer een debat voeren over verworven waarden zoals neutraliteit en vrijheid van meningsuiting. En dat tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Vreemd. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?Iedereen aanzetten om van jongs af zo veel mogelijk groepssport of andere activiteiten in groep te doen. Je ploeg is een doorsnede van de samenleving. En als de voetbaltrainer jou op de bank zet - zoals mij vaak is overkomen - moet je dat leren aanvaarden. Zulke ervaringen dragen bij tot meer begrip en nuance. Wat is uw grootste prestatie?Dat ik tien maanden geleden samen met mijn madame een fantastisch, vrolijk en gezond meisje op de wereld heb gezet. Wat is uw grootste mislukking?Het gevoel dat ik niets wezenlijks kon doen toen mijn vader (topdirigent Dirk De Caluwe, nvdr) getroffen werd door een agressieve kanker en begin vorig jaar overleed. Ik bezocht hem zo vaak mogelijk en probeerde hem mentaal te ondersteunen, maar die machteloosheid tegen de ziekte frustreerde mij enorm. Hebt u al eens overwogen om te emigreren?Nooit. Ik woon doodgraag in dit land. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?Elke donderdagmiddag was de hele familie welkom op het appartement van pépé en mémé om Lokerse paardenworsten met frietjes te komen eten. Doet u iets bijzonders voor het milieu?Recent betrapte ik mezelf erop dat ik tijdens het winkelen alle aankopen in dezelfde zak stop, terwijl ik vroeger in elke winkel een nieuw zakje aannam. Het zal de wereld niet redden, maar alle beetjes helpen. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?Het grappigste is iemand die vond 'dat ik in plaats van steun te vragen voor de horeca beter mijn Tesla zou verkopen'. Terwijl ik al een paar jaar met een Hyundai rij. Praat u weleens tegen uw huisdier?We hebben er geen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt?Ik heb mijn jobs altijd met volle passie gedaan en was constant bezig, waardoor ik misschien wat te weinig tijd heb gemaakt voor mijn vrienden en familie. Dat probeer ik nu anders te doen. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?Ik hoop dat het eerder jaren van enthousiasme en vooruitgang worden. Maar ik merk wel dat de zwart-witcultuur welig tiert, zeker nu iedereen zo vaak achter zijn scherm zit. Gelukkig kunnen we weer op café, want de horeca is het beste vaccin tegen grimmigheid. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd?De soundtrack van John Williams bij Schindler's List, en dan vooral de vioolsolo van Itzhak Perlman. De melancholie, droefheid en sereniteit gaan door merg en been. Waarover zou u meer willen weten?Ik zou graag mensenlevens kunnen redden. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?Enkele honderden euro's. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?Een evenwicht vinden tussen een drukke job en de best mogelijke partner zijn. Vindt u seks overschat?Nee, chemie en aantrekkingskracht moeten er zijn. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?Mijn mama zag ik dit weekend nog. Op zondag breng ik haar vaak pistolets. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?Ik hoop snel weer meer te kunnen lopen, als voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Als oudste van de ploeg moet ik toch wat in conditie zijn. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?Van nature niet. Maar sinds ons kleine meisje er is, werd de veiligheid van mijn gezin de prioriteit. Wat hebt u geleerd in het leven?Met optimisme en doorzettingsvermogen kom je vooruit. Je blijven verliezen in negativisme brengt je nergens.