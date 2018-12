Mathias De Clercq wordt nieuwe burgemeester van Gent

Er is witte rook in Gent. De partijen Open VLD, het kartel SP.A-Groen en de CD&V hebben een coalitieakkoord bereikt. Open VLD-kopstuk Mathias De Clercq wordt burgemeester. De definitieve bevoegdheidsverdeling moet nog in de plooi vallen.

Het kartel zal zeven schepenen leveren: vier groenen en twee SP.A'ers, naast een zevende schepenambt dat wordt gedeeld door de twee partijen. Bij de socialisten zijn nog geen schepenen aangeduid, bij Groen zijn Filip Watteeuw en Elke Decruynaere al zeker van een schepenambt. Open Vld-schepenen Sofie Bracke en Christophe Peeters blijven ook op post maar zouden andere bevoegdheden krijgen.

Later volgt nog een persconferentie waar meer uitleg gegeven zal worden.

Guy Verhofstadt, de politieke vader van Mathias De Clercq en ook lijstduwer voor de liberalen, spreekt bij persagentschap Belga van een 'heuglijke dag voor Gent'. 'Mathias heeft geweldig campagne gevoerd, overtuigend gewonnen en omgordt dan ook terecht de sjerp.' Verhofstadt voerde in Gent ook actief campagne voor De Clercq.

'Ik wens hem alle succes toe om onze Arteveldestad nog schoner te maken dan ze al is. Gent ligt me na aan het hart en ik ben bijzonder blij met Mathias als nieuwe burgemeester', aldus Verhofstadt.