In een gesprek met De Zondag zegt de Gentse liberale burgemeester dat hij van zijn partij een 'open beweging' wil maken, met ook een nieuwe naam. Daarnaast is hij ook scherp voor de N-VA.

Gents burgemeester Mathias de Clercq (Open VLD) spreekt in het gesprek met De Zondag bewondering uit voor het project van SP.A-voorzitter Conner Rousseau, die zonet een naamsverandering voor zijn partij heeft aangekondigd. 'Ik zeg al langer dat de klassieke partijen voorbijgestreefd zijn, evenals de links-rechts-tegenstelling. Ik ben blij dat ook anderen dat inzien.'

Zou uw partij aansluiting moeten zoeken (met de socialisten, nvdr.)?

MATHIAS DE CLERQ: Neen, dat niet. Er zijn gelijkenissen tussen socialisten en liberalen, maar er zijn ook grote verschillen. Ik vind wel dat mijn partij een nieuw elan moet zoeken. Een klassieke partij moet evolueren naar een open beweging. Dat is wat SP.A doet en dat zou ook mijn partij moeten doen. We moeten een open beweging worden, voor leden en niet-leden. Zo kunnen er nieuwe ideee?n ingang vinden.

Met een nieuwe naam?

DE CLERQ: Dat moet finaal de bedoeling zijn, ja. Dat is belangrijk voor een nieuwe beweging.

Fris eens het geheugen op. Waarom wil u weer paarsgroen?

DE CLERQ: Ik hoop op Vivaldi. Dat is mét CD&V. En waarom? (op dreef) Omdat dat allemaal positieve partijen zijn die dit land vooruit willen helpen, die zichzelf kunnen overstijgen en die dúrven hervormen. Weg van het negativisme en weg van de angst. Dat zijn geen holle woorden. De federale regering is te lang het speelveld geweest van één partij, met name N-VA, die het land wou saboteren. Als het warm wordt, trekt die partij zich terug. We hebben dat gezien met het migratiepact. Dat is geen krachtig beleid.

Vivaldi heeft geen Vlaamse meerderheid. Dat is de Vlaming in het gezicht spuwen, zeggen N-VA en Vlaams Belang.

DE CLERQ: (kwaad) Dat is fout. Vivaldi heeft een duidelijke meerderheid in het parlement. Dat is wat telt. Dit gaat niet over taal, dit gaat over een project. Het is trouwens vreemd dat N-VA dat aanhaalt. In haar Zweedse regering was er ook geen Franstalige meerderheid. Dat was toen geen probleem. (feller) Het is N-VA niet te doen om onze economie. Dat is maar de saus bovenop het échte gerecht: het einde van dit land. Daarom valt er federaal niet te besturen met N-VA. Wij willen een project vóór dit land.

Als ik u bezig zie en hoor, dan voel ik haast fysieke aversie tegenover rechtse partijen. Is dat zo?

DE CLERQ: Ik vind het als politicus e?n als burger belangrijk om te spreken. Zwijgen is geen optie meer. Meer dan ooit moeten we waarschuwen voor de gevaarlijke kanten van N-VA en voor de ronduit verwerpelijke kanten van Vlaams Belang.

Altijd maar mensen tegen elkaar opzetten. Altijd maar bevolkingsgroepen stigmatiseren. Altijd maar de schuld bij een ander leggen. Altijd maar het negatieve benadrukken. Dat is een perfide strategie. Vlaams Belang gaat nog een stap verder: dat is extreemrechts.

