In een gesprek met De Zondag is de Gentse liberale burgemeester scherp voor de N-VA.

Fris eens het geheugen op. Waarom wil u weer paarsgroen?

MATHIAS DE CLERQ: Ik hoop op Vivaldi. Dat is me?t CD&V. En waarom? (op dreef) Omdat dat allemaal positieve partijen zijn die dit land vooruit willen helpen, die zichzelf kunnen overstijgen en die du?rven hervormen. Weg van het negativisme en weg van de angst. Dat zijn geen holle woorden. De federale regering is te lang het speelveld geweest van e?e?n partij, met name N-VA, die het land wou saboteren. Als het warm wordt, trekt die partij zich terug. We hebben dat gezien met het migratiepact. Dat is geen krachtig beleid.

Vivaldi heeft geen Vlaamse meerderheid. Dat is de Vlaming in het gezicht spuwen, zeggen N-VA en Vlaams Belang.

DE CLERQ: (kwaad) Dat is fout. Vivaldi heeft een duidelijke meerderheid in het parlement. Dat is wat telt. Dit gaat niet over taal, dit gaat over een project. Het is trouwens vreemd dat N-VA dat aanhaalt. In haar Zweedse regering was er ook geen Franstalige meerderheid. Dat was toen geen probleem. (feller) Het is N-VA niet te doen om onze economie. Dat is maar de saus bovenop het e?chte gerecht: het einde van dit land. Daarom valt er federaal niet te besturen met N-VA. Wij willen een project vo?o?r dit land.

Als ik u bezig zie en hoor, dan voel ik haast fysieke aversie tegenover rechtse partijen. Is dat zo?

DE CLERQ: Ik vind het als politicus e?n als burger belangrijk om te spreken. Zwijgen is geen optie meer. Meer dan ooit moeten we waarschuwen voor de gevaarlijke kanten van N-VA en voor de ronduit verwerpelijke kanten van Vlaams Belang.

DE CLERQ: Altijd maar mensen tegen elkaar opzetten. Altijd maar bevolkingsgroepen stigmatiseren. Altijd maar de schuld bij een ander leggen. Altijd maar het negatieve benadrukken. Dat is een perfide strategie. Vlaams Belang gaat nog een stap verder: dat is extreemrechts.

Gent was nooit een broeihaard zoals Antwerpen en Brussel. Wat is het verschil?

DE CLERQ: Ik kan maar voor mijn stad spreken, maar ik zie dat ons unieke samenwerkingsmodel echt werkt. Dat is de kracht van Gent. Ook professor Jan De Maeseneer (expert huisartsengeneeskunde, nvdr.) zei dat in een interview. Alle actoren van deze stad werken uitstekend samen. Ik ben ook fier op de bevolking. Die heeft de maatregelen zeer goed opgevolgd, zelfs tijdens de Gentse Feesten.

Dat is wat, hoor. (enthousiast) Ik heb zo?veel toewijding gezien: onze crisiscel, onze communicatiecel die het samenhorigheidsgevoel aanwakkert, al die vrijwilligers die voedsel bedelen, het middenveld. Ik zou die golf van solidariteit graag vasthouden. Maar ik wil ook het duidelijk beleid van de stad noemen. Geen flipflop in Gent. Geen maatregelen publiek in vraag stellen.

MATHIAS DE CLERQ: Ik hoop op Vivaldi. Dat is me?t CD&V. En waarom? (op dreef) Omdat dat allemaal positieve partijen zijn die dit land vooruit willen helpen, die zichzelf kunnen overstijgen en die du?rven hervormen. Weg van het negativisme en weg van de angst. Dat zijn geen holle woorden. De federale regering is te lang het speelveld geweest van e?e?n partij, met name N-VA, die het land wou saboteren. Als het warm wordt, trekt die partij zich terug. We hebben dat gezien met het migratiepact. Dat is geen krachtig beleid.DE CLERQ: (kwaad) Dat is fout. Vivaldi heeft een duidelijke meerderheid in het parlement. Dat is wat telt. Dit gaat niet over taal, dit gaat over een project. Het is trouwens vreemd dat N-VA dat aanhaalt. In haar Zweedse regering was er ook geen Franstalige meerderheid. Dat was toen geen probleem. (feller) Het is N-VA niet te doen om onze economie. Dat is maar de saus bovenop het e?chte gerecht: het einde van dit land. Daarom valt er federaal niet te besturen met N-VA. Wij willen een project vo?o?r dit land. DE CLERQ: Ik vind het als politicus e?n als burger belangrijk om te spreken. Zwijgen is geen optie meer. Meer dan ooit moeten we waarschuwen voor de gevaarlijke kanten van N-VA en voor de ronduit verwerpelijke kanten van Vlaams Belang. DE CLERQ: Altijd maar mensen tegen elkaar opzetten. Altijd maar bevolkingsgroepen stigmatiseren. Altijd maar de schuld bij een ander leggen. Altijd maar het negatieve benadrukken. Dat is een perfide strategie. Vlaams Belang gaat nog een stap verder: dat is extreemrechts. DE CLERQ: Ik kan maar voor mijn stad spreken, maar ik zie dat ons unieke samenwerkingsmodel echt werkt. Dat is de kracht van Gent. Ook professor Jan De Maeseneer (expert huisartsengeneeskunde, nvdr.) zei dat in een interview. Alle actoren van deze stad werken uitstekend samen. Ik ben ook fier op de bevolking. Die heeft de maatregelen zeer goed opgevolgd, zelfs tijdens de Gentse Feesten. Dat is wat, hoor. (enthousiast) Ik heb zo?veel toewijding gezien: onze crisiscel, onze communicatiecel die het samenhorigheidsgevoel aanwakkert, al die vrijwilligers die voedsel bedelen, het middenveld. Ik zou die golf van solidariteit graag vasthouden. Maar ik wil ook het duidelijk beleid van de stad noemen. Geen flipflop in Gent. Geen maatregelen publiek in vraag stellen.