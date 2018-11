Masseert N-VA de geesten voor een Vlaamse regering-Jambon?

Een federale regering met een meerderheid aan Vlaamse maar niet aan Waalse zijde, geleid door een volbloed flamingante partij die de splitsing van België in het eerste artikel van haar statuten heeft staan: dat moest wel vonken geven. Maar mede door de afgesproken communautaire radiostilte vervelde N-VA in de cenakels van de Wetstraat van Vlaamse zweeppartij naar staatsdragende machtspartij. Als er iemand de saboteur in Michel-I was, dan wel Kris Peeters, de vicepremier van de anders zo standvastige christendemocraten, die tegen zijn natuur de linkse flank van de regering moest bewaken.

