Live Mars tegen Marrakech: rust keert weer na confrontatie relschoppers en politie

15:00

Jong N-VA: 'We brengen Vlaanderen op deze manier samen'

De speeches van de betrokken organisaties van de Mars tegen Marrakesh zijn achter de terug op het Schumanplein. Vertegenwoordigers van Jong N-VA, studentenvereniging KVHV, Voorpost en Schild en Vrienden namen het woord en spraken samen een Vlaamse boodschap uit tegen de regering Michel en het VN-migratiepact. De opmerkelijkste aankondiging was die van Dominic Potters, ondervoorzitter van Jong N-VA: 'Het mocht niet van Jan Jambon, het mocht wel van Theo Francken, en dus hebben we ook de steun van Jong N-VA'. 'We staan voor het begin van echte verandering. Voor het eerst in jaren brengen we Vlaanderen op deze manier samen en daar mogen trots op zijn. Samen overheerst Vlaanderen', zei Potters.