Mars Belgium roept een aantal producten uit zijn ijsassortiment terug, vanwege een te hoog gehalte van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide in een ingrediënt dat via een leverancier aangeleverd werd.

Mars Belgium deelt mee dat het gaat om ijsjes van Snickers, Twix, Bounty en M&M's.

De ijsproducten van het merk Mars (ijsrepen en ijsbekers) zijn niet betrokken bij de terugroepactie, evenmin als de ijsbekers van Bounty, M&M's en Snickers en de sticks van Snickers.

Volgens Mars is het pesticidegehalte in het gebruikte ingrediënt hoger dan toegestaan door de EU-wetgeving. 'Dit is een probleem dat zowel Mars als andere fabrikanten treft. Mars gebruikt slechts een kleine hoeveelheid van dit ingrediënt in de ijsproducten'.

Waardebon

Wie een van de betrokken producten heeft aangekocht, wordt gevraagd de inhoud weg te gooien en een foto te sturen van de wikkel/verpakking waarop de barcode, houdbaarheidsdatum en lotnummer duidelijk te zien zijn, samen met zijn/haar naam en contactgegevens (postadres), naar het MarsQuality.be@effem.com, aldus de mededeling. Mars Belgium zal de consumenten dan een waardebon toesturen ter waarde van de aangekochte producten. Voor meer informatie kunnen consumenten terecht op het gratis nummer 0800/93.047, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u.

Mars Belgium deelt mee dat het gaat om ijsjes van Snickers, Twix, Bounty en M&M's.De ijsproducten van het merk Mars (ijsrepen en ijsbekers) zijn niet betrokken bij de terugroepactie, evenmin als de ijsbekers van Bounty, M&M's en Snickers en de sticks van Snickers. Volgens Mars is het pesticidegehalte in het gebruikte ingrediënt hoger dan toegestaan door de EU-wetgeving. 'Dit is een probleem dat zowel Mars als andere fabrikanten treft. Mars gebruikt slechts een kleine hoeveelheid van dit ingrediënt in de ijsproducten'.Wie een van de betrokken producten heeft aangekocht, wordt gevraagd de inhoud weg te gooien en een foto te sturen van de wikkel/verpakking waarop de barcode, houdbaarheidsdatum en lotnummer duidelijk te zien zijn, samen met zijn/haar naam en contactgegevens (postadres), naar het MarsQuality.be@effem.com, aldus de mededeling. Mars Belgium zal de consumenten dan een waardebon toesturen ter waarde van de aangekochte producten. Voor meer informatie kunnen consumenten terecht op het gratis nummer 0800/93.047, van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u.